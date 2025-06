MILANO, SI SPOGLIA IN PARCO GIOCHI E AGGREDISCE DONNA, DE CORATO (FDI): «ANCHE IN B.AIRES SUDAMERICANO RUBA IN NEGOZIO

STRANIERI RECIDIVI DOPO POCHE ORE LIBERI. DL SICUREZZA HA RIMEDIATO»

Milano, 07 Giugno 2025 – «Ringrazio i poliziotti di ‘Stazioni Sicure’ che nel parco giochi di piazza Luigi di Savoia, due giorni fa hanno arrestato l’ennesimo cittadino straniero che, questa volta, si è spogliato ed ha aggredito una ragazza. Le Giunte Albertini/Moratti, con il sottoscritto che ricopriva il ruolo di Assessore e vice Sindaco, proprio nei parchi limitrofi alla Centrale avevano installato fino al 2011 le telecamere “urla e sparo” (poi tolte da Granelli), idonee e sofisticate apparecchiature elettroniche che permettevano, successivamente alle grida delle persone aggredite o derubate, di illuminare l’assalitore e riprenderlo. Queste telecamere, visto quanto accade nelle aree verdi della città, sono indispensabili e andrebbero collegate anche con la Centrale Operativa della Polizia Locale di piazza Beccaria. Nel 2009, questi strumenti furono molto utili e grazie anche a loro, permisero la diminuzione dei reati del 40%, secondo i dati dell’allora Questore di Milano Indolfi. Nel capoluogo lombardo, purtroppo, ci sono troppi clandestini che continuano quotidianamente a perseguire reati. La Polizia e i Carabinieri li arrestano ma a causa dell’azione quasi insufficiente della Magistratura, questi delinquenti vengono liberati in pochissimo tempo. Risultato? Li ritroviamo ancora a commettere reati, come nel caso del marocchino 23enne fuori dalla Centrale l’altro ieri, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione. Fortunatamente il Decreto Sicurezza del Governo Meloni, approvato nei giorni scorsi al Senato dopo il via libera alla Camera, ha rimediato a ciò. Ringrazio, inoltre, la Polizia Locale di Milano che durante alcuni controlli questa mattina ha arrestato un sudamericano per furto e aggressione, presso il negozio Nike di corso Buenos Aires. Mi è stato riferito da fonti interne alla Polizia Locale, inoltre, che ogni qualvolta i vigili arrestano persone per furto o spaccio, la stragrande maggioranza di essi sono stranieri».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.