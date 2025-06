Frascati – XXIX Memorial Luigi Borsa una vita spesa per il calcio e i giovani

di Fausto ZILLI

Si è svolto venerdì 6 giugno scorso, presso la splendida struttura del “Campo 8 Settembre” sede della Lupa Frascati del presidente Raparelli Gianmarco, il XXIX° Memorial Luigi Borsa storica figura del calcio regionale personaggio di altissimo profilo, primo presidente del Setteville, il quale si è battuto per anni nel campo del sociale. Memorial organizzato come sempre magistralmente dal figlio Andrea ex calciatore professionista, attualmente Direttore Generale della Lupa Frascati.

Presente al memorial il presidente del consiglio comunale di Frascati Corrado Spagnoli, il presidente dell’Accademia calcio Frascati Rinaldis Luca, il coordinatore dell’Academy AS Roma Bruno Banal, ex calciatori e appassionati che hanno avuto la fortuna di conoscere Luigi, tra glia altri Giuseppe Giannini, Robertro Muzzi, Fabrizio Di Mauro, tutti insieme per ricordare, per onorare la memoria di un grande uomo di sport.

Torneo di calcio della categoria pulcini anno 2015 le società presenti: la Sanbenedettese, AS Roma, Lupa Frascati, Frosinone, Setteville e la Totti Soccer School. Un pomeriggio all’insegna del Fairplay, quando il calcio è mezzo di aggregazione, informazione inclusione.