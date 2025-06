POLIZIA DI STATO: GIURAMENTO DEL 113° CORSO COMMISSARI E DEL 15° CORSO COMISSARI TECNICI

Questa mattina presso la Scuola Superiore di Polizia si è svolta, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 115 Commissari del 113° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato e dei 45 Commissari Tecnici del 15° Corso di formazione per Commissari Tecnici della Polizia di Stato.

Nel suo intervento il prefetto Pisani dopo aver rivolto il suo ringraziamento ai familiari presenti, per aver educato i propri figli con i valori della legalità e del rispetto, ha ricordato ai 160 commissari l’importanza del Giuramento, che segna l’inizio del loro lavoro al servizio della comunità, assumendo il dovere giuridico e l’impegno morale di tutelare i valori democratici e le libertà costituzionali sui cui i Padri costituenti hanno fondato la Repubblica italiana. Il Capo della Polizia ha ricordato ai funzionari di Polizia che la missione del quotidiano lavoro sarà essere punto di riferimento della collettività, essere presidio della libertà dei cittadini e garantire la sicurezza del Paese. L’obiettivo è quello di conquistare la fiducia della comunità e trasmetterle la speranza per una società più giusta e più sicura.

Infine, il Direttore generale della Pubblica sicurezza ha sottolineato l’importanza di essere d’esempio per i collaboratori, raccogliendo l’eredità di chi ha sacrificato la vita al servizio dello Stato. Per questo motivo, oggi, per la prima volta durante una cerimonia di giuramento, è stata esposta la teca con i resti della “Quarto Savona Quindici”, l’auto su cui viaggiavano Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo il giorno della strage di Capaci. Un simbolo che testimonia il coraggio di giovani poliziotti, che hanno dato la vita per difendere le istituzioni democratiche. Quel coraggio, ha concluso Pisani, va commemorato ma anche esercitato, assumendosi le proprie responsabilità, nel bene e nel male.

I corsi 113° Commissari e 15° Commissari tecnici si sono caratterizzati per una fortissima componente femminile: infatti, per la prima volta nell’ultimo decennio, in questi corsi le donne hanno superato numericamente la componente maschile.

Il 113° corso conta, 64 donne e 51 uomini; il 15° corso tecnici conta 31 donne e 14 uomini. Le donne, in percentuale, su entrambi i corsi, rappresentano circa il 60%.

Dalla sensibilità delle allieve funzionarie è nata una bellissima iniziativa benefica: in data 27 marzo 2025 si è disputata qui a Roma, al circolo “Cavalieri di Colombo”, una partita benefica di calcio a 5 tra le nostre colleghe del 113° e 15° contro una rappresentanza femminile del 7° Corso Allievi Commissari della Polizia Penitenziaria.

Grazie a questa iniziativa, molto sentita e partecipata non solo dalle giocatrici ma da tutti i frequentatori dei corsi coinvolti, sono stati raccolti circa 2600 euro che sono stati devoluti al nostro fondo “Marco Valerio”.

Il Capo della Polizia Pisani e il Direttore della Scuola Superiore Viola, al termine della Cerimonia, hanno consegnato rispettivamente la Sciarpa Azzurra ai Commissari Tecnici del 15° corso e la Sciarpa Tricolore ai Commissari del 113° corso.

Nella giornata di ieri, presso l’Università LUISS Guido Carli, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e delle altre cariche istituzionali, sono stati consegnati ai partecipanti del 113° Corso Commissari e al 15° Corso Commissari Tecnici gli Attestati del Master Universitario di II Livello in “Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza”.