NeoConnessi, il progetto di educazione digitale che quest’anno raggiungerà 2 milioni di famiglie, arriva in tv

Diretto da Claudio Cupellini, il long video dedicato al progetto di Wind Tre per bambini, famiglie e scuole – on air sulle reti Mediaset

Sarà in onda a partire da domenica 8 giugno sulle reti Mediaset il long video dedicato a NeoConnessi, il progetto di educazione digitale di Wind Tre che promuove un uso consapevole e responsabile di Internet e della tecnologia.

Il video, diretto da Claudio Cupellini, è sviluppato da Augmented Creativity e realizzato da RTI per Publitalia. Il film parte da un insight molto forte e di grande attualità e mette in scena l’esperienza che vive la prima generazione di genitori della storia che deve affrontare il compito di educare i propri figli che vivono in un mondo digitale, senza aver ereditato alcun insegnamento.

Attraverso uno storytelling emozionale, il long video ripercorre gli ultimi decenni e mette in scena un paradosso, introducendo lo smartphone nel passato. Vedremo ragazzini riparare la bicicletta grazie ad un audio tutorial, una mamma con il suo bambino ricevere una videochiamata dal figlio maggiore lontano, la star della tv Topo Gigio interagire in diretta con il pubblico a casa attraverso lo smartphone e perfino uno zio coinvolto in una “Macarena” virale sui social. Il film raggiunge finalmente i giorni nostri riproponendo un abituale pranzo di famiglia in cui un bambino chiede al papà di poter avere il cellulare, aprendo una riflessione profonda nel genitore che finalmente troverà tante risposte grazie a NeoConnessi.

Il programma NeoConnessi è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato – che attraverso la Polizia Postale svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza online – , con il supporto della Società Italiana di Pediatria e del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, e sviluppato con La Fabbrica Società Benefit. NeoConnessi è interamente gratuito, aperto a tutti gli studenti e alle studentesse delle scuole primarie e medie, ai loro genitori e al corpo docenti. È fruibile liberamente online sul sito www.neoconnessi.it, che è stato completamente rinnovato per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, intuitiva e ricca di contenuti aggiornati.

“Come azienda che fornisce connessioni, noi di Wind Tre rappresentiamo una vera e propria porta d’accesso al digitale. Per questo sentiamo la responsabilità di proporre soluzioni concrete e buone pratiche che siano davvero utili per le famiglie – dichiara Tommaso Vitali, direttore B2C Marketing & New Business di Wind Tre. Proprio con questo senso di responsabilità, più di sette anni fa, quando ancora il tema dell’accesso dei minori alla rete non era al centro del dibattito mediatico e politico, abbiamo ideato NeoConnessi, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per un utilizzo il più possibile sicuro e consapevole della tecnologia”.

Attivo dal 2018 per le classi quarta e quinta elementare e ampliato dal 2024 alle scuole secondarie di primo grado, NeoConnessi raggiungerà quest’annoquasi la metà degli istituti del territorio italiano per arrivare a circa 2 milioni di ragazzi e ragazze coinvolti nei progetti scolastici. Il 12 febbraio scorso, in Senato alla presenza delle istituzioni nella settimana del Safer Internet Day, sono state premiate le tre classi vincitrici del Concorso NeoConnessi, tra le oltre 500 che hanno partecipato attivamente da tutta Italia.