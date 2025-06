GLAMOUR rafforza la presenza in Emilia Romagna e Marche con una nuova figura strategica

Anna Nuzzi entra nel team sales per guidare la crescita sul territorio

Glamour (www.glamourviaggi.it), punto di riferimento del turismo tailor made da oltre trent’anni, prosegue il suo percorso di crescita e rafforzamento della rete commerciale annunciando con entusiasmo l’ingresso di Anna Nuzzi nel team vendite, con il ruolo di Sales per Emilia Romagna e Marche. Con questa nuova nomina, l’azienda consolida la sua presenza in due territori strategici, puntando su una figura di grande esperienza e profonda conoscenza del mercato agenziale, per offrire un servizio ancora più capillare, personalizzato e orientato alle esigenze dei partner.

Professionista del settore con un’esperienza ventennale nel mondo del turismo B2B, Anna ha maturato una solida carriera come Sales Account Manager presso Easy Market – HBX Group, dove per oltre vent’anni ha gestito un ampio portafoglio di agenzie di viaggio in Emilia Romagna, curando ogni aspetto della relazione commerciale. La sua profonda conoscenza del territorio e del mercato agenziale, unita a competenze sviluppate sul campo nella gestione e sviluppo del portafoglio clienti, rappresenta oggi un valore aggiunto per Glamour in un momento di forte espansione e rinnovata attenzione alla personalizzazione dei servizi.

“L’arrivo di Anna ci consente di presidiare con ancora più efficacia due regioni strategiche come Emilia Romagna e Marche” commenta Simone Prinari. “La sua esperienza e determinazione sono in perfetta sintonia con la nostra visione commerciale orientata al risultato e alla qualità della relazione con i partner.”

Glamour continua a crescere e conferma il proprio impegno nel garantire un servizio sempre più attento, capillare e vicino alle esigenze degli agenti di viaggio, puntando su risorse di valore e profonda esperienza.

L’ingresso di Anna Nuzzi rappresenta un passo concreto e strategico in questa direzione: la sua competenza, maturata in anni di attività sul campo, e la sua capacità di costruire relazioni solide e durature con il trade, contribuiranno a rafforzare ulteriormente la presenza del brand nei territori dell’Emilia Romagna e delle Marche, offrendo un supporto personalizzato e una consulenza commerciale orientata all’eccellenza.

“Entrare a far parte del team di Glamour rappresenta per me una nuova sfida entusiasmante. Ho sempre creduto nel valore delle relazioni costruite sul territorio e nella forza di un servizio su misura per gli agenti di viaggio. Metterò a disposizione la mia esperienza e la mia passione per contribuire alla crescita di un brand che ha fatto della qualità e della personalizzazione la sua identità.” dichiara Anna Nuzzi.

Prosegue così il percorso di evoluzione e radicamento sul territorio di Glamour, confermandosi un partner affidabile e dinamico per il trade. Nuove energie, visione strategica e attenzione al dettaglio continuano a essere i pilastri su cui costruire il futuro del turismo su misura.