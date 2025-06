Santopadre, i bambini diventano pompieri per un giorno: grande partecipazione a “Pompieropoli” presente anche Gianluca Quadrini

Educazione, prevenzione e divertimento ha coinvolto oggi decine di bambini in Piazza G. Marconi, a Santopadre, grazie all’evento “Pompieropoli”, promosso in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone.

L’iniziativa, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della sicurezza e del soccorso, ha offerto ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in un percorso ludico-didattico ispirato al lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco. I bambini hanno indossato caschi e pettorine, superando ostacoli, spegnendo finti incendi e imparando – giocando – il valore della prevenzione e dell’intervento in caso di emergenza.

“Pompieropoli oltre che un evento ricreativo – ha sottolineato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha partecipato all’evento portando i saluti del Presidente Luca Di Stefano– è stata un’occasione concreta per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della cultura della sicurezza. Educare fin da piccoli al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei pericoli è un investimento per il futuro della nostra comunità”.

Al termine del percorso, ogni bambino ha ricevuto un attestato simbolico da “Piccolo Pompiere”, ricordo tangibile di una giornata che ha lasciato il segno per entusiasmo e partecipazione.

Un plauso particolare è stato rivolto al Sindaco di Santopadre, Gianpiero Forte, per aver fortemente voluto e supportato l’iniziativa, e al personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone, al comandante Alessandra Rilievi e al comandante della stradale David Michelazzo e ai suoi uomini per la professionalità e l’impegno nella realizzazione dell’attività.