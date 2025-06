Prossimo appuntamento con il film “Romanzo Criminale”, proiezioni e protagonisti della storia italiana.

Un ricordo accorato di Pasolini, quello fatto da Ninetto Davoli in occasione della serata inaugurale della rassegna “Schermi di Piombo”, presso Eur Social Park, che ha ospitato la proiezione del docu – film “12 dicembre” di Giovanni Bonfanti e Pier Paolo Pasolini, realizzato nel 1972.

Il documentario che, attraverso le interviste fatte in tutta Italia tra il 1970 e il 1972,, analizza alcuni episodi riguardanti la vita politica del Paese. Sul palco della kermesse, ideata da Leonardo Scuderi, sono intervenuti Titti di Salvo, Massimiliano Smeriglio, Ninetto Davoli, uno dei più cari amici di Pasolini e una presenza iconica del suo cinema.

Ad introdurre il dibattito prima della proiezione è stata la giornalista d’inchiesta e scrittrice Angela Camuso, attualmente inviata del programma Mediaset “Fuori dal Coro”, che ha ripercorso un tratto importante della storia italiana commentato dagli ospiti.

Gli applausi più calorosi del pubblico sono stati proprio per Davoli che ha sottolineato quanto appreso durante l’amicizia con il geniale scrittore, regista, sceneggiatore e poeta: “Lui era una persona decisamente oltre. Io abitavo in borgata e provenivo da una famiglia povera quindi mi rapportavo con quelli alla mia portata.

Sono cresciuto molto grazie a Pier Paolo, lui diceva quello che pensava e spesso quando parlava tutti ascoltavano ma nessuno gli dava risposte. Non mi piace molto l’epoca che viviamo, nonostante le difficoltà del passato e le criticità, c’era tutto un modo diverso di rapportarsi che oggi quasi non esiste”.

Il cinema come specchio della memoria, come strumento chiave per raccontare la storia d’Italia in un ponte tra passato e coscienza.

E’ questa la mission della nuova rassegna cinematografica che Eur Social Park propone per la stagione estiva.

Un viaggio per non dimenticare, un’opportunità per le nuove generazioni di comprendere le dinamiche, le ideologie e le tragiche conseguenze che hanno plasmato l’Italia moderna.

Con il patrocinio del Comune di Roma, la collaborazione di Eur Spa insieme al media partner Eur District Municipio IX, la rassegna si terrà fino al 22 luglio ogni martedì ore 20.00, in viale di Val Fiorita (c/o Eur/Magliana), e il prossimo appuntamento sarà il 10 giugno con “Romanzo Criminale” di Michele Placido.

La storia della Banda della Magliana, che seminò terrore e violenza nella Roma dagli anni Settanta fino al completo scioglimento. Sul palco

Emiliano Coltorti (Il Nero in Romanzo Criminale – La Serie) con Angela Camuso e Emanuela Gentilin. Per info e prenotazioni consultare www.eursocialpark.it