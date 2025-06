Claudio Baglioni festeggia i 40 anni de “La vita è adesso” con una riedizione e un GrandTour: anteprima (gratuita) a Lampedusa

Il cantautore ripercorre il viaggio del disco, il più venduto di sempre in Italia, e dice: “Non pensavo sarebbe stato popolare. Sono stato smentito”

Ph. Toni Thorimbert

ROMA – L’8 giugno 1985 Claudio Baglioni pubblicava “La vita è adesso”. Un progetto che rimase per 27 settimane al vertice della classifica e che complessivamente ha venduto 4,5 milioni di copie fisiche. È di fatto il più venduto di sempre in Italia. Per celebrare il quarantesimo anniversario dell’album, il cantautore pubblica una riedizione realizzata ai Forum Studios di Roma insieme a una formazione di 21 musicisti e coristi. Esce domani in digitale, cd e doppio vinile per Sony Music Italy “La vita è adesso. Il sogno è sempre”. Dieci le tracce che rimangono e si rinnovano con nuovi arrangiamenti in un filo ideale tra passato e presente. A questi si aggiunge “Il sogno è sempre”, brano inedito registrato insieme a un’orchestra sinfonica – l’Orchestra Italiana del Cinema – e un coro lirico – il Coro Giuseppe Verdi. Un pezzo che guarda al futuro, un inno alla speranza, all’avvenire.A quarant’anni dal debutto del disco, presentando il progetto al Rome Cavalieri nella Capitale, Baglioni racconta di non aver creduto troppo al successo che, poi, invece avrebbe avuto “La vita è adesso”: “È stato finito a Londra. Quando ritornai a Roma, nel viaggio da Fiumicino alla città ascoltammo la cassetta in macchina con due amici, non del mestiere. Alla fine dell’ascolto dissi: ‘Ho fatto un disco orribile’. C’erano troppe parole, non sarà popolare come il precedente ‘Strada facendo’. Sono stato smentito“. Difficile spiegare il perché sia diventato un ‘cult’, doppiando altri progetti rimasti nella storia. “Me lo sono chiesto tante volte- ha detto l’artista- È un disco che parla di tanti, non ha molte canzoni d’amore, forse una, ma non è un fatto sentimentale ma più un percorso di vita”.“NON AMO TANTISSIMO LE CELEBRAZIONI”

Una revisione era quasi obbligatoria: “Non amo tantissimo le celebrazioni perché anche se l’autore è in vita sembrano delle commemorazioni. E poi si guarda indietro invece di guardare avanti. Ma questo album sarebbe stato ri-editato comunque visto il suo successo. L’idea di tornare in studio di registrazione e ricantare dal vivo le canzoni è stata una conseguenza di questo cammino. Gli arrangiamenti sono arrivati nel mezzo suonando in mezzo alle persone”.

ALL’INIZIO SI SAREBBE DOVUTO CHIAMARE “UN BAR SULLA CITTÀ”

E in mezzo alle persone è arrivato il titolo 40 anni fa. Anche se, allora, “si sarebbe dovuto chiamare Un bar sulla città” perché “lo avevo immaginato e scritto seduto a un tavolino all’aperto dello Zodiaco accanto all’Osservatorio di Monte Mario“. Baglioni ricorda: “Ero in mezzo a coppiette che si baciavano e si dichiaravano amore eterno, io passavo lì il pomeriggio con un gelato cioccolato e doppia panna e cercavo di scrivere”.

La città davanti agli occhi e tutta quella vita, però, sono stati di ispirazione per il titolo definitivo. “Restavo finché il sole non scendeva dietro e se avevo combinato qualcosa di buono, prima di andare via e tornare a casa, mi offrivo un bicchiere di spumante. Fu così che, brindando con me stesso e tutta la gente lontana e sconosciuta, mi venne da esclamare evviva la vita, la vita è adesso“.

Una vita che fluisce piena anche nella nuova versione, che ha come pregio principale (e si sente forte e chiaro durante l’ascolto) il suo essere vero, suonato senza l’utilizzo di grandi tecnologie: “Lo abbiamo fatto da veri analogici, non c’è uso di altre attrezzature– spiega Baglioni- Come si registravano i dischi tanto tempo fa, suonando in uno studio tutti insieme. Lo abbiamo fatto con un’illusione, pensandolo come un disco nuovo”.

LO STESSO FOTOGRAFO DI 40 ANNI FA: TONI THORIMBERT

La cover e il booklet di questo progetto discografico sono state realizzate dal fotografo Toni Thorimbert che firmò l’iconica copertina del 1985. “Non posso negare che mi sono un po’ emozionato a venire su questa terrazza– dice il fotografo presente al Rome Cavalieri-. Quarant’anni fa abbiamo fatto proprio qui la foto che c’è all’interno dell’album. Non mi aspettavo di ripercorre la visione di Roma. Prima di affrontare di nuovo questo progetto non mi ero reso conto di quanto questa copertina ha fatto parte della vita delle persone. Ho capito di come le persone hanno guardato Claudio attraverso la mia visione di Claudio e questo mi ha dato un senso di privilegio di aver fatto parte della vita delle persone. Quando mi hanno chiamato per questo nuovo progetto è stato un privilegio e una sfida“.Questo lavoro discografico è affiancato da un cofanetto super deluxe ideato e realizzato da Edizioni Curci: uscirà online, nelle librerie e nei rivenditori di musica in edizione limitata di mille copie numerate il 18 giugno. Il cofanetto comprende il libro dell’artista Emiliano Ponzi e il doppio vinile nero (180gr) comprensivo di booklet.

BAGLIONI ANNUNCIA ‘LA VITA È ADESSO GRANDTOUR’: ANTEPRIMA A LAMPEDUSA

Claudio Baglioni oggi annuncia anche uno speciale tour per celebrare i 40 anni de “La vita è adesso”. Il cantautore incontrerà i fan di tutta Italia in particolari scenari all’aperto: 40 tappe che verranno anticipate da un’anteprima nazionale a Lampedusa.

L’appuntamento è per il 27 settembre. Per Baglioni Lampedusa è un luogo del cuore: “Far partire il mio ultimo tour dall’isola è per me un onore”, sottolinea l’artista che ha un legame speciale con il posto. Il live, ad ingresso gratuito, non ha ancora una location definita: “Stiamo vedendo il posto migliore: la banchina o lo spazio dove è stato ripristinato un campo sportivo che è attaccato al Porto Nuovo. Ci farebbe piacere quel luogo- dice l’artista- perché è dove si recò per la sua visita non pastorale Papa Francesco e fu l’occasione dove l’abbiamo conosciuto, noi lampedusani. Probabilmente la destinazione sarà questa. Essendo a ingresso libero è quella che ci dà più spazio di azione“. Il tour vero e proprio poi andrà in scena da giugno a settembre 2026, a 15 anni dall’ultima serie di concerti che Baglioni fece in location outdoor.

I BIGLIETTI

Sarà l’occasione anche per celebrare 60 anni di carriera e di successi. Con lui sul palco l’intera formazione di 21 coristi e musicisti che hanno partecipato alla registrazione de ‘La vita è adesso. Il sogno è sempre’ ai Forum Studios di Roma. Le date saranno svelate il 27 settembre, giorno del concerto di Lampedusa. I biglietti del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l, saranno disponibili dalle 11 del 29 settembre alle 10 del 30 settembre in esclusiva prevendita per gli iscritti al fanclub. Dalle 11 del 2 ottobre sarà aperta la vendita generale.

BAGLIONI: “AEROPORTO CENTOCELLE POSTO MITICO, VORREI FARCI CONCERTO”

Sarà un anno pieno, da sogno, per Claudio Baglioni: “Il sogno forse è quello di avere sempre un sogno, fino all’ultimo istante. È una scommessa sulla vita, lo scenario fondamentale di qualsiasi esistenza. Il fatto di non raggiungerlo è averlo come guida, come luce, come punto di riferimento“, dice il cantautore.

Ne ha, però, ancora qualcuno da realizzare? Suonare nel quartiere Centocelle dove è cresciuto e forse ci sarà occasione. “L’aeroporto di Centocelle è un posto mitico. Mi piacerebbe fare il concerto lì– rivela- Confesso che è nei miei pensieri, non so se si realizzerà. L’idea di poter abbinare questo luogo, che è stato poi l’inizio, e poterlo considerare tra le ultime cose che farò mi piace moltissimo”. E Baglioni chiude con una battuta: “Se dovessi fare il concerto lì, non mi vestirò di rosa e celeste”. Il cantautore si riferisce a un suo look – camicia rosa, pantalone celeste – realizzato dalla mamma sarta quando nel 1964 ha partecipato a un festival di quartiere.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it