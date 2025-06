Carabinieri Rieti il 211° anniversario della fondazione dell’Arma

La ricorrenza:

Il 5 giugno 2025 ricorre il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Data coincidente con la concessione (nel 1920) della prima medaglia d’oro al valor militare alla bandiera, per le gesta compiute dai Carabinieri nel corso della prima guerra mondiale.

Per l’occasione, alle ore 10:00, all’interno della Caserma “Car. Raul Angelini” di Via De Juliis, sede del Comando Provinciale, si è tenuta una solenne cerimonia, alla presenza delle autorità provinciali, della cittadinanza e dei familiari dei militari.

La ricorrenza, come da tradizione, costituisce l’occasione per ricordare l’impegno profuso dai Carabinieri di tutti i reparti territoriali e speciali della Provincia di Rieti.

L’intero comparto dell’Arma vede presenti sul territorio 3 Comandi Compagnia (Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale), da cui dipendono 34 Comandi Stazione, oltre a Gruppo Forestale, Nucleo Elicotteri, Nucleo Ispettorato del Lavoro, Carabinieri presso la Scuola Interforze per la difesa N.B.C. e Carabinieri presso la Sezione dei Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica e, ovviamente, la storica e prestigiosa Scuola Forestale di Cittaducale.

Dal 1° giugno del 2024 al 31 maggio 2025, i Reparti Arma della Provincia hanno proceduto su 3.444 reati, pari all’84% di tutti i reati denunciati/accertati, assicurando alla Giustizia 158 persone in stato di arresto (167: -5%) e deferendo all’Autorità Giudiziaria 1.175 persone in stato di libertà(1119: +5%).

Nello stesso periodo sono stati sottoposti a sequestro complessivi 29 kg di sostanze stupefacenti (6 kg: +383%) oltre a 200 kg di piante di canapa indiana.

ATTIVITÀ INVESTIGATIVA E DI REPRESSIONE

Principali indagini concluse nel periodo di riferimento:

Sostanze stupefacenti: nell’ambito delle attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da bivacchi allestiti all’interno di aree boschive prossime al capoluogo, sono state arrestate 9 persone, denunciate a piede libero altre 28 e sequestrati 1.500 gr di cocaina, 950 gr di hashish, 485 gr di eroina e3 gr di marijuana;

Truffe in danno di persone anziane : 31 episodi scoperti (15: +106%) su 41 tentati/consumati (23: +78%) con 40 persone denunciate (15: +166%);

: episodi (15: +106%) su tentati/consumati (23: +78%) con (15: +166%); Caporalato: il Nucleo CC Ispettorato del Lavoro ha deferito a piede libero 2 titolari di altrettante aziende agricole del Cicolano, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso a danno di alcuni cittadini stranieri.

Tra le misure pre-cautelari eseguite, occorre ricordare quelle effettuate da:

Stazione di Rieti , nel mese di settembre 2024, ha proceduto all’arresto di due persone che, con reiterate violenze e minacce , avevano costretto una coppia di conviventi, entrambi disabili, a consegnare loro ingenti somme di denaro quantificate in oltre 30.000,00 Euro ;

, nel mese di settembre 2024, ha proceduto all’arresto di due persone che, con reiterate e , avevano costretto una coppia di conviventi, entrambi disabili, a consegnare loro ingenti somme di denaro quantificate in oltre ; NOR – Aliquota Operativa di Poggio Mirteto e Stazione di Fara in Sabina, nel mese di ottobre 2024, hanno arrestato due persone per aver creato, in un terreno di proprietà di soggetto estraneo ai fatti, una coltivazione di marijuana con il consequenziale sequestro di oltre 200 kg di piante di canapa indiana e 12 kg di infiorescenze della stessa;

nel mese di ottobre 2024, hanno arrestato due persone per aver creato, in un terreno di proprietà di soggetto estraneo ai fatti, una con il consequenziale sequestro di oltre di piante di canapa indiana e di infiorescenze della stessa; NOR – Aliquota Operativa di Cittaducale, nel mese di gennaio 2025, ha arrestato un uomo per aver estorto del denaro a delle persone che, attraverso un noto sito online, avevano richiesto di incontrare delle escort della Capitale;

nel mese di gennaio 2025, ha arrestato un uomo per aver a delle persone che, attraverso un noto sito online, avevano richiesto di incontrare delle escort della Capitale; Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, ad aprile 2025, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto e al successivo arresto di un uomo nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una rapina verificatasi, il precedente 04 febbraio, in un ufficio postale del capoluogo.

VIOLENZA DI GENERE E DI NATURA DOMESTICA

104 i casi trattati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali (64: +62%) e 59 i “codici rosso” (31: +90%) gestiti avvalendosi anche della sala d’ascolto protetto per vittime vulnerabili denominata “Piccolo fiore”, realizzata all’interno del Comando Provinciale. Dalla sua inaugurazione, la sala ha accolto già 19 vittime di violenza e 16 minori escussi con le modalità protette in qualità di persone informate sui fatti.

232 (136: +71%) le richieste d’intervento per episodi di violenza verificatisi tra le mura domestiche, in cui il tempestivo intervento dei Carabinieri ha scongiurato, spesso, più gravi conseguenze. Arrestate 22 persone (20: +10%), denunciate altre 45 (25: +80%) e installati 87 braccialetti elettronici (44: +98%).

ATTIVITÀ DEI CARABINIERI FORESTALI

Il Gruppo Carabinieri Forestale , articolato in un Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e 13 Nuclei Forestale, ha elevato 473 sanzioni amministrative (per un importo di 181.355,00 euro) e ha proceduto a 54 sequestri di cui 18 penali. 83 persone denunciate in stato di libertà di cui 8 per incendio boschivo. 36 persone denunciate per reati connessi ai rifiuti, alle discariche e all’inquinamento, 11 per illeciti in materia di urbanistica ed edilizia, 2 nell’ambito dell’attività venatoria, 9 nella tutela del patrimonio forestale e 3 nella tutela degli animali.

L’unità cinofila antiveleno di Rieti ha eseguito, congiuntamente ai reparti della Regione, 85 servizi preventivi e ispezioni d’urgenza, per la ricerca di esche, bocconi e carcasse di animali avvelenati, di cui 5 con esito positivo.

ATTIVITÀ DI TUTELA SALUTE – TUTELA LAVORO E NUCLEO ELICOTTERI

Il Comando Carabinieri Tutela della Salute – N.A.S. di Viterbo, nella provincia reatina, ha controllato 217 attività, denunciato in stato di libertà 6 persone, segnalato alle Autorità amministrative 78 persone elevando 139 sanzioni per un importo pari a 81.810,00 euro e sequestrando/chiudendo 9 strutture (di cui 1 casa di riposo per anziani).

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha ispezionato 217 aziende, riscontrato 170 imprese irregolari, individuato 99 lavoratori non in regola, sospeso 42 attività imprenditoriali per lavoro nero o gravi violazioni in materia di sicurezza, elevato 246 sanzioni amministrative per un importo complessivo pari 592.419,00 euro, deferito in stato di libertà 138 persone, di cui 122 per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il 16° Nucleo Elicotteri ha effettuato 200 ore di volo operative, tra le quali si annoverano quelle relative alle missioni operative per antincendio boschivo anche a copertura di aree ricadenti nelle province di Perugia e L’Aquila.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Oltre 20.600 (17.900: +15%) i servizi di prevenzione svolti, nell’ambito dei quali sono state controllate 58.440 persone (45.893: +27%), 42.574 autoveicoli e motoveicoli (33.637: +27%).

8.192 le richieste d’intervento inoltrate alle Centrali Operative: 3.039 alla Compagnia di Rieti, 3.730 alla Compagnia di Poggio Mirteto e 1.423 alla Compagnia di Cittaducale.

Inoltrate alle competenti Autorità proposte per l’applicazione di 10 Sorveglianze Speciali di P.S., 26 Avvisi Orali e 32 Fogli di Via Obbligatori. Sono stati inoltre notificati 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (anche noti come “DASPO Urbano”).

SICUREZZA STRADALE

643 incidenti rilevati dei quali 13 mortali (di cui 1 nel Capoluogo) e 222 con feriti (di cui 28 nel Capoluogo).

3.014 le sanzioni al codice della strada elevate (1.957: + 53%) (tra cui 117 per guida in stato di ebbrezza [77: +52%] e 27 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti [11: +145%]), per un importo complessivo di 880.191,27 euro, con 213 veicoli sequestrati, 230 patenti di guida e 240 carte di circolazione ritirate.

VARIE

Sicurezza sui luoghi di lavoro: numerosi i controlli dei cantieri edili effettuati d’iniziativa dall’Arma territoriale e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nonché quelli discendenti da specifico Protocollo siglato con l’A.S.L. di Rieti che ha visto affiancarsi ai Carabinieri il personale dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Campagna per la prevenzione di furti, rapine e truffe: diffusione di volantino informativo (grazie anche agli organi d’informazione) ed organizzazione (in collaborazione con Sindaci e Parroci) di 49 incontri in favore delle fasce più deboli della cittadinanza, nel corso dei quali i Comandanti delle Stazioni Carabinieri, pressoché in ogni Comune, hanno potuto fornire consigli e suggerimenti al riguardo: oltre 1.200 le persone coinvolte negli incontri.

Diffusione della cultura della legalità: effettuati 63 incontri nelle scuole della provincia e 35 giornate nelle quali le scolaresche hanno potuto vivere “un giorno da Carabiniere” e fare visita alle caserme dell’Arma. Oltre 2.600 gli alunni coinvolti nelle iniziative.