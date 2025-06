Provincia, convocato il Consiglio: nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Alla guida il professore dell’Università di Cassino Carmelo Intrisano.

Si è riunito oggi, in sessione ordinaria e in prima convocazione, il Consiglio Provinciale per discutere e deliberare su questioni di rilievo per l’ente e per il territorio. La seduta, aperta alle ore 15:30, si è svolta affrontando con efficacia l’ordine del giorno.

Tra i punti principali: il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per l’esercizio 2025 e la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025–2028, composto da 3 membri, due sorteggiati dalla Prefettura e uno indicato dal Consiglio Provinciale.

A presiedere il nuovo Collegio sarà il prof. Carmelo Intrisano, stimato docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, figura di grande autorevolezza e competenza nel campo della contabilità pubblica e della finanza degli enti locali. “Al professore vanno i più sentiti auguri di buon lavoro da parte del Consiglio e il plauso per la professionalità con cui si appresta a ricoprire questo ruolo strategico.” Ha affermato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini. Sarà affiancato dai professionisti Zomparelli Giovanni e Masella Marco, revisori estratti dalla Prefettura.

Altro punto all’ordine del giorno, la discussione sulla mozione riguardante i pesanti tagli imposti dal bilancio statale al Programma straordinario di manutenzione della rete viaria della Città Metropolitana di Roma e delle Province del Lazio: una tematica che tocca la sicurezza e lo sviluppo delle comunità, e che ha visto una convergenza trasversale nel richiamare l’attenzione del Governo centrale.

Il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini ha inoltre espresso la sua gratitudine a tutti i consiglieri per il clima costruttivo che ha caratterizzato i lavori: “Ringrazio il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e tutti i Consiglieri per il contributo responsabile e attento offerto oggi. Le sfide che ci attendono richiedono unità, visione e dedizione, e oggi abbiamo dimostrato che questa Provincia è pronta a fare la sua parte”. Un ringraziamento che si estende anche agli uffici e al personale amministrativo per il supporto organizzativo che ha permesso il corretto svolgimento della seduta.