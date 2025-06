Firenze capitale del rock internazionale

La Città del Giglio risuona con le note delle star mondiali il 12, 13 e 15 giugno

Firenze si prepara a diventare il palcoscenico vibrante del rock internazionale, pronta ad accogliere leggende della musica come i Guns N’ Roses e i Green Day. Dal 12 al 15 giugno, la Visarno Arena si trasformerà in un’arena di emozioni, con oltre 110.000 fan attesi per una tre giorni imperdibile di energia, passione e grandi performance dal vivo. Ma Firenze Rocks non è solo musica: è anche attenzione all’ambiente. Il festival abbraccia l’ecosostenibilità con iniziative concrete, dimostrando che gli eventi di grande impatto possono andare di pari passo con il rispetto per la natura. Per vivere appieno l’esperienza, l’Hotel Botticelli rappresenta la scelta ideale: una raffinata oasi nel cuore della città, perfetta per chi vuole scoprire i mille volti di Firenze, dal fascino rinascimentale alla sua anima più rock.

Il conto alla rovescia è iniziato e tutti gli amanti della musica rock sono in fibrillazione per l’evento che porterà a Firenze i migliori nomi del circuito internazionale: è in arrivo, infatti, Firenze Rocks, in programma alla Visarno Arena il 12, 13 e 15 giugno. Prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, questo appuntamento di cosi ampio respiro è pronto a riportare nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni hanno calcato questo palco artisti come Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who e anche quest’anno la programmazione promette di tenere alte le aspettative. Sono attese oltre 110 mila persone da ogni parte d’Italia e del mondo, confermando il Firenze Rock come uno dei maggiori punti di riferimento della scena musicale live nonché uno dei maggiori festival europei. Non si tratta di una semplice rassegna, ma di un evento capace di parlare sia al pubblico pop sia agli appassionati di rock e metal e anno dopo anno ha visto aumentare il proprio successo e i fan, non solo estimatori del rock o appassionati di musica, ma anche semplici curiosi. Anche per questa edizione targata 2025, cuore pulsante del festival sarà l’ampio parco dell’Area Village, esteso su 6000mq dove sono previste diverse attività di intrattenimento, punti food&beverage selezionati e spazi dedicati al relax e alla voglia di stare insieme.

E non solo: questo tipo di esperienza è aperta a tutti, famiglie con bambini compresi. Infatti non manca l’area kids attrezzata, pensata proprio per garantire il divertimento e la sicurezza dei più piccoli, un modo ancora più concreto per riuscire a coinvolgere davvero tutti. Un atteso ritorno è quello dei Guns N’ Roses, ad aprire la kermesse giovedì 12 giungo: già ospiti nell’edizione del 2018, tornano in Italia dopo lo show del Circo Massimo di Roma dell’8 luglio 2023. In apertura spazio anche alla miscela esplosiva di metal hip-pop e melodie contagiose dei Falling in Revers, del rock ’n ‘roll contemporaneo del gruppo californiano dei Rival Sons, ma anche realtà promettenti come Dirty Honey e le messicane The Warning. I protagonisti della giornata di venerdì 13 sono invece i Korn, i pionieri del genere nu-metal dal sound oscuro e sperimentale, che garantiscono esperienze uniche e diverse ad ogni loro concerto. Simbolo di ribellione e protesta anche i Public Enemy, con il loro rap potente e consapevole sul palco anche loro nella seconda giornata, condivisa con gli Enter Shikaricon e il loro mix di post-hardcore, elettronica, punk e rock sperimentale, con le sperimentazioni musicali dei Soft Play, con le sonorità rock e indie degli Atwood e con la band senese L’Occasione, capace di unire folk, rock e musica cantautorale. La chiusura di domenica 15 è affidata ai Green Day, una delle band punk rock più iconiche a livello mondiale: ad aprire il concerto sono di scena gli Weerzer, gli Shame, i Bad Nerves, gli italiani Punkcacke e Revue, capaci di scaldare gli animi con alternanza di rock, shoegaze e indie pop.

Nonostante l’incredibile cartellone e l’enorme macchina organizzativa non ci si scorda del discorso ambientale. Firenze Rocks, infatti, come ha sempre fatto negli scorsi anni, strizza l’occhio alla sostenibilità adottando misure eco-friendly. Ecco, dunque, che anche in questo tipo di eventi sono molto utili per veicolare messaggi importanti come quelli sulla raccolta differenziata, sull’economia circolare e la mobilità sostenibile. A promuovere un’ospitalità responsabile e sostenibile ci pensa anche l’Hotel Botticelli, boutique hotel situato nel cuore di Firenze. Ottimo punto di partenza per andare alla scoperta della città e di tutti gli eventi che la animano, l’hotel promuove un truismo che rispetta l’ambiente, valorizza la comunità locale e garantisce il benessere sia degli ospiti che di tutti i collaboratori. Ad esempio nelle camere è notevolmente ridotto l’utilizzo della plastica e dei prodotti da bagno monouso, mentre viene incentivato quello di prodotti da bagno ecologici e certificati; il sistema di illuminazione è a basso consumo ed è stata creata una gestione efficiente della climatizzazione; c’è una continua selezione quando possibile di prodotti biologici e locali per garantire freschezza e sostenere l’economia toscana, cosi come vengono integrati elementi realizzati da artigiani fiorentini. E ovviamente la gestione dei rifiuti mira alla raccolta differenziata in tutte le aree dell’hotel, con uno smaltimento responsabile in conformità alle normative ambientali vigenti. Agli ospiti viene proposto il Progetto We Plant, con la partecipazione all’iniziativa di Icon Collection per la riforestazione e la compensazione delle emissioni di CO₂. una parte delle risorse destinata alla piantumazione di nuovi alberi, le procedure online e l’utilizzo di strumenti digitali per ridurre lo spreco di carta.