Giornata della Chimica 2025 all’ITIS “Parravano”: il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini presente per  celebrare l’eccellenza scolastica

Si è svolta presso la sala conferenze dell’ITIS “Nicola Parravano” di Arpino, la XIII edizione della Giornata della Chimica, un evento ormai divenuto tradizione per celebrare e promuovere la cultura scientifica tra gli studenti della provincia di Frosinone.

Alla presenza di studenti, docenti e professionisti del settore, insieme al consigliere provinciale Adamo Pantano, ha partecipato anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, che ha voluto portare il saluto istituzionale e del presidente della Provincia Luca Di Stefano e sottolineare l’importanza dell’investimento nella formazione tecnico-scientifica. “È un onore per me essere qui oggi, in una scuola che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. Questa Giornata della Chimica è un’occasione per dare voce ai giovani, al loro entusiasmo e alla loro voglia di costruire il futuro”, ha dichiarato il Presidente. Nel suo intervento ha inoltre espresso gratitudine verso il Dirigente scolastico, i docenti e soprattutto gli studenti, per l’impegno e la passione dimostrati -“ Ringrazio sentitamente il Dirigente scolastico per l’invito, gli insegnanti per la dedizione e gli studenti per l’entusiasmo con cui partecipano a queste iniziative. La Provincia di a Frosinone sarà sempre al fianco della scuola per sostenere il sapere e la ricerca.”

L’evento è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Istituto, offrendo così la possibilità a tutti di assistere a un importante momento di crescita e condivisione.