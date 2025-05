Stefano D’Orazio dei Vernice lancia “Non lo so”

Il frontman dello storico gruppo italiano Vernice, famoso perl’indimenticabile hit estiva “Su e giù”, presenta un nuovo progetto

“Non lo so” è il nuovo singolo di Stefano D’Orazio dei Vernice disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire dal 30 maggio. La canzone, prodotta da Fabrizio Angeli, distribuita da Anteros Produzioni – produttore esecutivo Nazzareno Nazziconi, affronta il tema delle persone che faticano ad accettare i cambiamenti e incontrano difficoltà nell’ammettere la realtà dei fatti.

“Nel caso specifico – spiega l’artista – si riferisce a delle persone che continuano a fantasticare su un personaggio che, sebbene in passato sia stato un artista di successo, ora si trova palesemente in difficoltà. Nonostante lui ripeta con sincerità che non può e non sa come aiutare gli altri, questi ultimi non riescono proprio farsene una ragione, inconsapevoli del fatto che tutto ciò non fa altro che amplificare il senso di solitudine dell’artista stesso.”

“Non lo so” anticipa l’uscita del nuovo album “I grandi sogni”che sarà disponibile in autunno sia in cd sia in vinile registrato presso lo studio Andy Sound.

Stefano D’Orazio è un cantautore e musicista italiano. E’ stato il frontman, l’autore di musiche e testi e il cofondatore del gruppo rock italiano “Vernice”, prodotto da Claudio Cecchetto, e la produzione artistica di Roberto Vecchi direttore all’epoca anche dell’etichetta Bollicine di Vasco Rossi, che ha riscosso notevole successo negli anni ’90 pubblicando tre album con Sony Music i cui singoli sono stati fra i primi in classifica per due anni consecutivi (1993 – Il primo singolo estratto, “Scema”, fece da apripista alla hit estiva “Su e giù”), e vendendo oltre 200.000 copie. Il terzo e ultimo album dei Vernice, uscito nel ’95, intitolato “Stefano D’Orazio”, lascia già intendere le ambizioni soliste del cantautore. Nello stesso anno, infatti, annuncia lo scioglimento della band a causa di vicende legali interne al gruppo.

L’Artista prosegue la sua carriera da solista pubblicando, nel corso degli anni, altri album e diversi singoli radiofonici. Nel 1997 pubblica l’album “Non ci prenderanno”. Il disco, caratterizzato da brani come “Innamorato” e “Nasce l’alba”, viene ben accolto da critica e pubblico, ma gravi lutti familiari lo portano ad allontanarsi progressivamente dal mondo dello spettacolo. Nel 2000 Stefano torna con il singolo “Arriva l’estate”. Seguono altri brani di successo come “Balla” e “Certe Persone”. Nonostante il buon riscontro, Stefano decide di dedicarsi esclusivamente ai live continuando a esibirsi nelle piazze italiane con grande successo.

Nel 2014 Stefano torna alla discografia con il singolo “Derby”, brano eseguito nello Stadio Olimpico prima dell’incontro Lazio-Roma. Fa seguito l’album “Ci vediamo all’Inferno” nel 2015. Con questo disco, Stefano celebra i suoi venticinque anni di carriera, proponendo un mix di brani rock e ballad che ottengono un ottimo riscontro di critica e pubblico. Nel 2018 Stefano collabora con Jessica Casula per il duetto “Scappare Via”. Nonostante l’esclusione dal Festival di Sanremo, il progetto ottiene comunque un buon riscontro e segna un nuovo capitolo nella carriera del cantautore. Nel 2020, durante la quarantena dovuta al Covid-19, Stefano scrive e pubblica il brano “Qui c’è gente speciale”. La canzone, carica di speranza e riflessione, rappresenta un messaggio di forza e resilienza. In questi anni Stefano si alterna tra concerti live e scrivere i brani che faranno parte del suo nuovo album che uscirà a settembre 2025. Intanto parte il progetto “Ci metto il Cuore”, portale web dove Stefano crea contenuti con divulgazione su tutti i canali social. Ogni settimana un nuovo episodio conduce il pubblico nel cuore della musica e dello spettacolo. Stefano, artista di grande esperienza, invita i suoi ospiti (cantanti di spessore ma anche artisti, cantanti e personaggi non celebri) a conversazioni autentiche, rivelando il lato più intimo e sincero di chi condivide il proprio mondo davanti alla telecamera offrendo così storie, sogni ed emozioni senza censure.

