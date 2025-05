Roma “capitale verde” celebra, all’Orto Botanico, studenti e natura

C’è un patrimonio a Roma fatto di parchi, ville storiche, giardini, che costituisce il 67% del territorio comunale e che rende la Capitale una delle città più verdi d’Europa.

Il 6 giugno alle ore 11, l’Aranciera dell’Orto Botanico ospiterà un evento aperto a studenti, docenti, giornalisti e autorità, durante il quale saranno illustrate le novità della terza edizione del progetto AND – Arte, Natura e Didattica, ideato da Arkage in collaborazione con l’Orto Botanico e con il sostegno di Silver Fir, che per il terzo anno consecutivo lavora per sviluppare nei ragazzi delle scuole una coscienza artistica ed ecologica indispensabile per il futuro di tutti.

Durante l’evento verrà presentata Greenscovery, l’App più semplice e divertente per scoprire i 27 cuori verdi di Roma, capitale mondiale degli alberi. Con 400 schede e oltre 1000 foto per 165 specie arboree, 39 specie animali locali e 181 monumenti, in occasione del Giubileo Greenscovery App è offerta gratuitamente a tutti, residenti e visitatori, per imparare a esplorare – con occhi nuovi – la Capitale attraverso il suo verde.

Per i giornalisti presenti il 6 giugno all’Orto Botanico è prevista inoltre una visita speciale in quello che è a tutti gli effetti un Museo verde a cielo aperto, accompagnata da guide botaniche, per regalarsi un momento di pace e scoprire la straordinaria biodiversità che popola questo antico giardino sospeso tra scienza e poesia, dove ogni foglia racconta una storia millenaria.

Sarà inoltre inaugurata la mostra-reportage fotografico di Anna Di Paola “La natura dei bambini”, visitabile fino al 18 giugno, che documenta il grande progetto di rigenerazione urbana e umana a fianco dell’artista Ria Lussi e dei botanici Roberto Valenti e Fabio Francesconi, attraverso i ritratti dei piccoli studenti del IX Municipio alle prese con l’arte di disegnare gli alberi. In parallelo, gli scatti fotografici dei bambini del villaggio di Antintoro in Madagascar, protagonisti del progetto di sviluppo globale di Stefano Palazzi, We Work It Works. Insieme alle opere dell’artista saranno presentati i “capolavori” degli stessi studenti che hanno partecipato ai laboratori che si sono svolti a eUrban, all’interno della Moving Forest di EuroHive, The Workspace for visionary companies.

AND – Arte, Natura e Didattica è infatti parte di eUrban the evolution in Rome, progetto di evoluzione urbana e umana immaginato per mettere in sinergia le diverse componenti della società al fine di migliorare il benessere di tutti.

Verrà infine presentata la piccola Biblioteca degli Alberi, una accurata selezione di 100 titoli dell’arte botanica,che saràdonata quest’anno alla Vaccheria, frequentatissimo spazio espositivo del IX Municipio.

6 giugno 2025 – ore 11

Aranciera dell’Orto Botanico – Largo Cristina di Svezia, 23 A – 24, 00165 Roma