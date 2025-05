MILANO, SICUREZZA CUBANO ACCOLTELLA E UCCIDE 13ENNE, DE CORATO(FDI): «DECRETO SICUREZZA SERVIRA’ ANCHE PER EVITARE DELITTI TRA STRANIERI»

Milano, 30 Maggio 2025 – «Mentre il Centrosinistra pensa alle ordinanze contro la ‘malamovida’, senza adeguati controlli, in città muoiono giovani stranieri in seguito ad accoltellamenti derivanti da litigi per la droga. E’ accaduto così, per esempio, per il 13enne egiziano morto dopo due settimane di ricovero al Fatebenefratelli, accoltellato da un cubano. Tutto ciò lo si deve, anche, alle marce pro-immigrati fatte in pieno centro città e ai pranzi multietnici al Parco Sempione di Milano, organizzati e promossi nel 2017 da Sala, Majorino e la Rozza, a cui hanno partecipato migliaia di stranieri, qualcuno anche irregolare. La Sinistra, nel corso degli anni, si è preoccupata a promettere e far arrivare gli stranieri a Milano, e questi sono i tristi risultati. Questa è la realtà che vive Milano dove, Polizia di Stato e Carabinieri, sono le uniche Forze dell’Ordine, sempre presenti per le strade cittadine e che si preoccupano della sicurezza del capoluogo lombardo. Il capitolo vigili, invece, è tutta un’altra storia perché, di giorno, sono impegnati a fare multe, mentre la sera le sole 7 pattuglie si devono occupare dei vari incidenti stradali. Poco tempo fa, il Sindaco Sala, si è anche assunto la delega alla Sicurezza ma, al momento, i risultati dicono che sta facendo peggio (ed è tutto un dire, ndr) del suo predecessore Granelli. Il Decreto sicurezza, approvato nei giorni scorsi alla Camera e in discussione al Senato, servirà anche per evitare questi delitti tra stranieri».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.