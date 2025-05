Infiorata di Fucecchio, dove la tradizione diventa arte

Domenica 22 giugno andrà in scena la 36ª edizione dell’Infiorata tra colori, profumi e bellezza

Nel cuore della Toscana, tra paesaggi armoniosi, borghi intrisi di storia e tradizioni che si rinnovano nel tempo, l’Infiorata di Fucecchio è uno degli appuntamenti più affascinanti dell’estate. Un tripudio di colori, profumi e spiritualità trasforma il paese in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Domenica 22 giugno, cittadini e visitatori potranno ammirare gli spettacolari tappeti floreali realizzati per l’occasione. Per chi desidera vivere questa esperienza immerso nella bellezza del territorio, l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo e l’FH55 Hotel Villa Fiesole rappresentano la base ideale: il primo, moderno e centrale, si trova nel cuore di Firenze; il secondo, immerso nella quiete delle colline di Fiesole, offre una vista incantevole sulla città. Due soluzioni diverse, ma perfette per coniugare comfort, cultura e natura.

Con l’arrivo dell’estate, la Toscana si accende di eventi che raccontano la storia e la bellezza di questo territorio unico al mondo. Uno degli appuntamenti imperdibili di questa stagione è senza dubbio l’Infiorata di Fucecchio che, domenica 22 giugno 2025, tornerà a trasformare il centro storico in un suggestivo tappeto di fiori, colori e simboli. L’evento, giunto alla sua 36° edizione, avrà come tema “La Pace” e rappresenta oggi una delle espressioni più autentiche della devozione popolare toscana, attirando ogni anno migliaia di persone tra curiosi, turisti e fedeli.

Stando a quanto tramandato nel tempo, sembrerebbe che questa tradizione sia nata a Roma nel 1625 e che sia arrivata a Fucecchio almeno nel 1700, probabilmente grazie ai racconti dei pellegrini che percorrevano la via Francigena in ritorno da Roma. Solamente nella seconda metà del Novecento questa manifestazione divenne un vero e proprio inno all’arte con la creazione di quadri effimeri di grande impatto visivo ed emotivo. Nel corso del tempo, l’Infiorata è cresciuta in dimensioni, partecipazione e qualità artistica, fino a diventare un evento simbolico per la comunità fucecchiese e un appuntamento fisso per molti visitatori. Ogni anno, gruppi di infioratori, spesso composti da famiglie, associazioni e ragazzi delle scuole, progettano e realizzano i disegni, dando vita a suggestive opere d’arte temporanee. Oggi l’Infiorata è un evento che unisce la dimensione liturgica a quella culturale e turistica. I disegni, spesso ispirati a temi religiosi, spirituali o simbolici, vengono realizzati direttamente sull’asfalto, con pazienza e precisione, durante la notte tra sabato e domenica.

La preparazione delle composizioni floreali dell’Infiorata di Fucecchio prende il via sin dal sabato mattina, quando le strade del centro storico iniziano a popolarsi di infioratori, volontari e curiosi. È qui che comincia la magia: lungo il percorso della processione si tracciano i disegni e si iniziano a comporre i suggestivi tappeti. I materiali utilizzati sono fiori freschi di stagione, scelti per la loro varietà cromatica e simbolica, dalle acacie alle ginestre, dai garofani fino alle rose, ma anche elementi naturali come semi, foglie, segatura colorata, polveri vegetali e persino caffè macinato, che contribuiscono a creare sfumature e texture sorprendenti. Una vera e propria arte effimera, fatta a mano, che unisce natura, creatività e spirito di comunità: c’è chi disegna, chi seleziona i petali, chi compone, chi coordina, un lavoro collettivo che culmina domenica mattina con la solenne processione eucaristica, il momento più intenso dell’intera manifestazione. I tappeti floreali resteranno visibili anche nel pomeriggio, sebbene inevitabilmente segnati dal passaggio della processione. Partecipare all’Infiorata di Fucecchio è un’esperienza coinvolgente, si respira un’atmosfera unica, fatta di profumi intensi, di riflessioni e di sorrisi condivisi. Al mattino, vedere le strade trasformate in un’esplosione di colori regala una gioia difficile da descrivere, e quando il silenzio accompagna il passaggio della processione sul tappeto, si percepisce il senso profondo di questa tradizione: un gesto semplice e potente, che unisce fede, bellezza e comunità in un rito che si rinnova ogni anno, con la stessa meraviglia.

Per chi desidera vivere appieno l’atmosfera unica dell’Infiorata di Fucecchio, il soggiorno perfetto inizia dalla scelta del luogo giusto dove alloggiare. L’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, situato nel cuore di Firenze e affacciato sull’Arno, offre comfort moderni, eleganza e una posizione strategica per raggiungere facilmente Fucecchio e, allo stesso tempo, esplorare le meraviglie della città rinascimentale. Chi invece cerca un’esperienza più immersiva nella natura e nella quiete troverà nell’FH55 Hotel Villa Fiesole, posizionato sulle colline con vista panoramica su Firenze, un’atmosfera intima e rilassante, ideale per rigenerarsi dopo una giornata ricca di emozioni. Due soluzioni diverse, ma complementari, per rendere indimenticabile ogni momento del viaggio e vivere la magia dell’Infiorata in perfetto equilibrio tra spiritualità, cultura e bellezza toscana.