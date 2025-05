Viaggiare in libertà, vivere nel lusso

Dalle ville vista mare ai castelli storici: soggiorni esclusivi con il comfort e la privacy di casa

Per i viaggiatori esigenti, gli amanti delle albe, i nottambuli incalliti, gli spiriti liberi e i pianificatori dell’ultimo minuto, le vacanze in autonomia rappresentano la scelta ideale per una fuga davvero senza stress. Nessun vincolo di orario, nessuna formalità: solo libertà assoluta di vivere la propria esperienza secondo i propri ritmi. Le sistemazioni selezionate da Condé Nast Johansens nella collezione esclusiva di soggiorni d’eccellenza spaziano per stile e località, da ville moderniste affacciate sull’oceano a castelli toscani immersi nel verde, ma condividono tutte un tratto comune: cucine perfettamente attrezzate, pensate per offrire il massimo della comodità e dell’indipendenza senza rinunciare al comfort e al fascino dell’alta gamma.

Quando non si può proprio fare a meno delle comodità di casa, soprattutto se si viaggia con bambini piccoli o ci si prende una lunga pausa, le vacanze in autonomia rappresentano la soluzione ideale. Offrendo libertà e flessibilità, negli ultimi decenni queste sistemazioni hanno raggiunto livelli di comfort a cinque stelle. Oltre all’apertura di numerosi aparthotel eleganti in tutto il mondo, oggi si trovano anche un’ampia gamma di ville esclusive e edifici storici sapientemente riconvertiti per offrire privacy, comodità e autonomia.

Molte delle strutture di fascia alta incluse nella selezione di Condè Nast Johansens offrono anche servizi aggiuntivi come chef privati, pulizie giornaliere e concierge: extra.

Ecco una selezione per vacanze in autonomia di lusso, che spazia da un antico frantoio in Provenza a un sontuoso palazzo veneziano del XV secolo, fino a un’elegante dimora rustica in Toscana.

Palazzo Morosini Degli Spezieri – Venezia, Italia

Nel cuore autentico del sestiere San Polo, a pochi passi dalla maestosa Chiesa dei Frari e dal celebre Ponte di Rialto, sorge Palazzo Morosini Degli Spezieri, un raffinato edificio del XV secolo sapientemente trasformato in una residenza di charme. Ospita nove eleganti appartamenti, con una, due o tre camere da letto, ideali per coppie, famiglie o gruppi in cerca di comfort e indipendenza.

Gli interni fondono il minimalismo contemporaneo con il fascino dell’architettura veneziana: soffitti con travi a vista, pavimenti in autentico terrazzo veneziano, tonalità neutre e dettagli d’arte come lampadari in vetro di Murano. Ogni unità dispone di una cucina completamente attrezzata, perfetta per vivere Venezia come un vero local. A impreziosire l’esperienza, un raro e silenzioso giardino privato – un’oasi di pace nel cuore della città – ideale per cene all’aperto o proiezioni sotto le stelle, grazie al proiettore a disposizione degli ospiti.

Prezzo su richiesta

Villa Porto Rapallo – Liguria, Italia

Un tempo celebre come Hotel Victory, questa elegante residenza in stile Liberty ha accolto leggende come Frank Sinatra, Stevie Wonder e Liza Minnelli. Dopo trent’anni di abbandono, è stata sapientemente restaurata in 19 anni da Simon Catt e Lisa Pelloso, trasformandosi in una raffinata villa con cinque appartamenti dal design minimalista e comfort moderni, come cucine attrezzate con elettrodomestici V-Zug, tende oscuranti e pulizie giornaliere incluse.

Affacciata sul porto e a due passi dal centro di Rapallo, la villa offre anche esperienze esclusive come ritiri benessere, corsi di cucina ligure (incluso il celebre “Pesto Show”) e una galleria d’arte sotterranea. Una destinazione d’eccellenza per chi cerca charme, privacy e autenticità sulla Riviera.

Prezzo a partire da Euro 400,00

Castello del Monsignore – Toscana, Italia

Immerso tra le dolci colline toscane, a soli 30 minuti da Firenze, il Castello del Monsignore è una dimora storica risalente al 1490, riportata al suo antico splendore grazie a un attento restauro completato nel 2021. Oggi accoglie gli ospiti in dieci eleganti camere doppie, dove lo stile contemporaneo si fonde con raffinati dettagli rinascimentali: affreschi originali, bagni in marmo travertino e preziosi arazzi decorano gli ambienti con discreta eleganza.

Il cuore della casa è la splendida cucina con pavimento in cotto toscano e soffitti alti, utilizzata anche per coinvolgenti lezioni di cucina tradizionale. All’esterno, l’orto biologico e la suggestiva limonaia offrono un’immersione nei profumi e sapori locali, regalando un’esperienza autentica e rigenerante nel cuore della Toscana.

Prezzo su richiesta

Hever Castle – Kent, Inghilterra

Immerso nella campagna del Kent, a circa un’ora da Londra, Hever Castle è una storica dimora del XIII secolo, celebre per essere stata la residenza d’infanzia di Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII. Oggi, il castello offre la possibilità di soggiornare in ambienti che fondono il fascino Tudor con comfort moderni.

Gli ospiti possono scegliere tra le eleganti camere del Bed & Breakfast situate nelle ali Astor e Anne Boleyn, entrambe costruite in stile Tudor agli inizi del XX secolo, o optare per il Medley Court, un lussuoso cottage con quattro camere da letto, camino e arredi d’epoca, ideale per famiglie o gruppi fino a otto persone.

Durante il soggiorno, è possibile esplorare i magnifici giardini del castello, tra cui il Giardino Italiano e il labirinto d’acqua, o godersi un picnic estivo nei vasti spazi verdi. La posizione privilegiata e l’atmosfera storica rendono Hever Castle una destinazione unica per un’esperienza immersiva nella storia inglese.

Prezzo su richiesta

Le Mas de Chabran – Provenza, Francia

Risalente al 1738, Le Mas de Chabran è un antico frantoio e dimora di famiglia, oggi trasformato in una raffinata casa provenzale grazie al tocco di Liliana e Alain Meyland, interior designer e architetto. Ristrutturato con cura e riaperto nel 2019, questo incantevole edificio in pietra può ospitare fino a 16 persone, offrendo interni rustici ma eleganti, con travi a vista, pareti in argilla naturale e ampie finestre panoramiche.

Un servizio concierge d’eccellenza è sempre disponibile per soddisfare ogni esigenza, dall’ingaggio di uno chef privato alle escursioni gourmet tra fattorie biologiche, forni artigianali e cantine locali. Da non perdere l’orto del maso, ricco di fagiolini, zucchine e pomodori maturati al sole, perfetti per cucinare nei due spaziosi ambienti cucina e gustare una cena all’aperto con vista, fino a 20 ospiti.

Prezzo a partire da Euro 31.500 a settimana

