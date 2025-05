Ricordando Milton”: arte e memoria nel capoluogo di provincia. Il saluto della Provincia di Frosinone al finissage della mostra.

Si è tenuto il finissage della mostra di pittura “Ricordando Milton”, dedicata all’artista Massimiliano Chiodi, conosciuto con il nome d’arte Milton. Un evento toccante e ricco di significato, che ha celebrato non solo il talento di un pittore straordinario, ma anche la forza espressiva della memoria attraverso l’arte. Alla mostra mostra è intervenuto il Prof. Amedeo Di Sora, figura autorevole del panorama culturale locale, offrendo una riflessione intensa e sentita sull’opera di Milton e sul valore dell’arte come eredità viva.

Presente anche Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio riconoscimento e portare il saluto della Provincia e del suo Presidente, Luca Di Stefano. “Oggi abbiamo ricordato un artista che ha saputo trasformare la sua sensibilità in pittura, lasciandoci opere che parlano, emozionano, restano. Massimiliano Chiodi, in arte Milton, ha donato al nostro territorio non solo il suo talento, ma una visione. Come Provincia, siamo orgogliosi di sostenere eventi che tengano viva la cultura e la memoria. Ringrazio il Prof. Di Sora per il suo prezioso contributo e tutti coloro che hanno reso possibile questa mostra.”