La Giornata Mondiale dei Genitori si celebra con Carolina Benvenga al parco Zoomarine

1 giugno 2025

In occasione della Giornata Mondiale dei Genitori, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Zoomarine celebra il valore della famiglia come pilastro essenziale per la crescita armoniosa dei bambini.

Per sottolineare l’importanza del tempo condiviso tra genitori e figli, il parco ospiterà per questa speciale ricorrenza, 1 giugno 2025, la travolgente Carolina Benvenga, amata star dei più piccoli e volto noto di La posta di Yoyo su Rai Yoyo.

Con il suo nuovo spettacolo dal vivo, Carolina incarna perfettamente lo spirito educativo di Zoomarine, portando in scena energia, emozione e contenuti che coinvolgono grandi e piccoli in un’esperienza unica di apprendimento e divertimento.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un programma più ampio che vede Zoomarine sempre più protagonista nella promozione di valori educativi e nella sensibilizzazione ambientale.

Tra le attività di maggior rilievo, la mostra fotografica “Gli ecosistemi e la biodiversità” – realizzata dalla Fondazione Zoomarine in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Pomezia – rappresenta un esempio concreto di questo impegno. L’esposizione, che ha fatto tappa inizialmente presso l’ICS Statale in Via della Tecnica di Pomezia e successivamente nella Torre Civica della città, invita i visitatori a riflettere sull’urgenza di proteggere la biodiversità marina e gli habitat oceanici.

Ora allestita nei punti strategici del parco Zoomarine, l’esperienza immersiva – arricchita da scatti fotografici premiati a livello internazionale – offre uno stimolo visivo e culturale di forte impatto. Negli ultimi dieci anni, Zoomarine ha registrato una straordinaria crescita del 33% nell’organico specializzato dell’area zoologica, investendo nello sviluppo di quattro nuove aree tematiche dedicate alla conservazione, alla ricerca e alla didattica.

Un’espansione che conferma la buona salute del parco e il suo posizionamento come polo educativo di eccellenza a livello europeo, capace di coniugare intrattenimento, tutela del benessere animale e sensibilizzazione ambientale.

Tale approccio ha portato a un aumento costante del 5% annuo delle visite scolastiche, a dimostrazione del riconoscimento che il mondo educativo riserva al modello proposto da Zoomarine, dove ogni attività è progettata per ispirare, insegnare e lasciare un segno positivo nelle nuove generazioni.

Tra nuove attrazioni, attività interattive, spettacoli e percorsi alla scoperta degli animali, Zoomarine si conferma non solo come una delle principali mete turistiche del Centro Italia, ma anche come un importante motore economico e occupazionale per il territorio.