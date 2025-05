Cultura e territorio: a Veroli un incontro sull’Art Bonus con la partecipazione della Provincia con Gianluca Quadrini

Si è svolto oggi, presso la Sala Trulli del Comune di Veroli, l’incontro informativo dedicato all’Art Bonus, un’importante occasione per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sulla possibilità concreta di sostenere il patrimonio culturale del nostro territorio.

A promuovere l’iniziativa, la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio in collaborazione con il Comune di Veroli, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Tra i partecipanti anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che è intervenuto portando il saluto del Presidente Luca Di Stefano, e sottolineando l’importanza della sinergia tra enti pubblici e comunità: “La cultura non è solo memoria, ma anche futuro. L’Art Bonus rappresenta uno strumento moderno ed efficace per valorizzare i nostri beni culturali e renderli motore di crescita, identità e coesione. Come Provincia, siamo vicini a queste iniziative che pongono il territorio al centro dello sviluppo. Ringrazio la Direzione Regionale Muse la dott.ssa Di Gregorio, i e la dott.ssa Scongiu e un grazie particolare al Sindaco di Veroli, Germano Caperna, per l’accoglienza e per aver creduto in un progetto che unisce.”