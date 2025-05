Ceccano, Forza Italia torna in Consiglio Comunale con Paolo Aversa. Quadrini: “Una presenza importante, che rafforza il partito sul territorio”

A segnare il ritorno del partito azzurro è l’elezione di Paolo Aversa, entrato in assise attraverso la lista civica a sostegno del candidato sindaco Fabio Giovannone.

Una presenza che assume un significato politico e personale: Paolo Aversa è infatti figlio di Antonio Aversa, storico militante e commissario cittadino di Forza Italia, figura di riferimento per il centrodestra ceccanese. Il suo ingresso in aula consiliare riporta dunque non solo il simbolo del partito in città, ma anche una tradizione familiare di impegno politico coerente e radicato.

A salutare con entusiasmo il ritorno degli azzurri a Ceccano è Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia: “Il ritorno di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Ceccano rappresenta un segnale importante per il nostro partito e per tutto il territorio. Paolo Aversa incarna una generazione nuova ma già consapevole del valore dell’impegno civico. A lui vanno i miei complimenti e l’augurio di un proficuo lavoro.” Quadrini ha voluto anche ringraziare i vertici del partito per il costante lavoro di riorganizzazione sul territorio: “Un ringraziamento va al nostro coordinatore regionale On. Claudio Fazzone e alla coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli perché grazie alla loro presenza costante, Forza Italia sta ritrovando slancio e rappresentanza in molti comuni della provincia. Il risultato di Ceccano ne è una chiara testimonianza.”Il ritorno di Forza Italia nell’assise ceccanese ha l’obiettivo di dare voce ai cittadini e rafforzare la presenza del partito in vista delle prossime sfide amministrative e politiche.