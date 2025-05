Astove e Cosmoledo, natura pura e spirito d’avventura

Eco-lusso e biodiversità nell’angolo più incontaminato delle Seychelles

Astove e Cosmoledo, due perle nascoste nel remoto gruppo di isole esterne Alphonse delle Seychelles, incarnano l’essenza più pura, selvaggia e incontaminata dell’oceano Indiano, offrendo un’esperienza rara e trasformativa a chi desidera spingersi oltre i confini del turismo convenzionale. In questi angoli dimenticati dal tempo, ci si trova immersi in un mondo sospeso tra sogno e realtà, dove ogni giornata è un’avventura e ogni istante un incontro autentico con la natura.

Nel cuore dell’Oceano Indiano, a sud-ovest dell’arcipelago principale delle Seychelles, si trova il remoto gruppo di isole Alphonse: un paradiso incontaminato dove la natura regna sovrana e il tempo sembra essersi fermato. Tra queste meraviglie, spiccano due perle rare e selvagge: Astove e Cosmoledo, atolli straordinari che offrono esperienze immersive tra lagune turchesi, barriere coralline intatte e paesaggi di una bellezza primordiale. Raggiungibili solo con voli charter o trasferimenti marittimi dedicati, queste isole rappresentano il lato più autentico e inesplorato delle Seychelles, riservato a chi cerca avventura, esclusività e un legame profondo con l’ambiente.

Ad Astove, ci si può lasciare avvolgere dall’abbraccio profondo dell’oceano, scivolando nelle acque trasparenti per esplorare la celebre parete sommersa, una delle scogliere più spettacolari e ricche di biodiversità al mondo, popolata da una moltitudine di creature marine: squali, razze, tartarughe, banchi di pesci multicolori e coralli intatti che sembrano scolpiti da un artista invisibile. Sulla terraferma, una rete di sentieri che si snoda tra mangrovie lussureggianti e paesaggi bruciati dal sole attende i visitatori, dove ci si può avventurare in kayak, SUP o a piedi, magari sorprendendo una tartaruga mentre depone le uova nella sabbia calda. Qui si può vivere, un soggiorno intimo e raccolto presso l’elegante Astove Coral House, una struttura storica restaurata con cura che dispone di sole sei camere, ideale per chi cerca privacy, comfort e immersione nella natura.

A Cosmoledo, la meraviglia continua: l’atollo si presenta in tutta la sua maestosa solitudine, un ecosistema fragile e potentemente vitale, dove si può pagaiare tra isolotti disabitati, immergersi tra coralli, esplorare le pianure coralline a piedi con guide esperte e lasciarsi conquistare dal fascino mistico di Wizard Island e dalle mangrovie di Menai, veri e propri santuari naturali. Qui si trova il suggestivo Cosmoledo Eco Camp, un campo sostenibile composto da raffinati Eco Pods fronte mare, progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale e offrire al tempo stesso un’esperienza confortevole, autentica e immersiva. Ogni pod, costruito con materiali eco-compatibili, permette di vivere in armonia con l’ambiente circostante, ascoltando il respiro dell’isola fin dalle prime luci dell’alba. Al calar del sole, in entrambi gli atolli, il giorno si chiude sulla spiaggia con i piedi nella sabbia, un cocktail artigianale in mano e lo sguardo perso tra le stelle, in un silenzio rotto solo dallo sciabordio delle onde.

Astove e Cosmoledo non sono semplici destinazioni: sono esperienze profonde, intime, riservate a chi ha il coraggio e il desiderio di esplorare il mondo in modo autentico e sostenibile, dove ogni momento diventa un ricordo prezioso e indelebile. Un viaggio ai confini del mondo, dove la natura non si osserva soltanto, ma si vive. Raggiungibili esclusivamente con voli charter o trasferimenti in barca riservati agli ospiti, questi luoghi straordinari sono pensati per chi vuole perdersi nella bellezza pura e ritrovarsi nella magia del selvaggio.