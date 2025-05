A Sora il ricordo di Suor Elena, “la madre dei volontari” – Dieci anni dopo l’intitolazione del piazzale

La comunità di Sora si è riunita nel Piazzale Suor Elena Mattiucci, in Via Vicenne, presso la Chiesa Madre del Buon Consiglio (nota come Madonna delle Mele), per commemorare i dieci anni dall’intitolazione del piazzale a colei che è conosciuta come “la madre dei volontari”: Suor Elena.

Alle ore 18:30 è stato recitato il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa delle ore 19:00, in un momento intenso di raccoglimento e memoria condivisa. Presenti cittadini, istituzioni, volontari e rappresentanti delle comunità religiose e civili del territorio. A partecipare anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto rendere omaggio alla figura di Suor Elena con queste parole: “Suor Elena ha lasciato una traccia indelebile nel cuore di tutti noi. La sua dedizione, la sua fede incrollabile e l’amore verso gli ultimi hanno incarnato l’essenza più autentica del servizio. Ricordarla significa riaffermare i valori del volontariato, della fraternità e dell’impegno quotidiano verso il prossimo.“

Quadrini ha poi voluto rivolgere un pensiero di stima al Sindaco di Sora e Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano: “Voglio ringraziare sinceramente il Sindaco Luca Di Stefano, che oggi guida con visione e concretezza non solo Sora, ma l’intera Provincia. La sua sensibilità verso la memoria, la cultura e i valori fondanti della nostra terra è evidente anche in questa giornata. Il suo è esempio di un’amministrazione attenta, moderna, ma profondamente radicata nei sentimenti della gente.”