La Repubblica Italiana festeggia 79 anni

Piglio, Felli : ” Gli studenti della scuola secondaria, i diciottenni ed i rappresentanti delle Associazioni riceveranno una copia della Costituzione Italiana”

La Costituzione rappresenta le fondamenta forti e durevoli della società, in essa sono inclusi i valori e lo spirito di una comunità, perché la Costituzione è il “patto” che lega i cittadini tra loro, delineando la società in cui vivere. Conoscere la Costituzione è uno strumento essenziale per i cittadini, soprattutto per i giovani per vivere consapevolmente questo tempo, godendo dei diritti che sono garantiti, nel rispetto doveroso dei doveri e nell’ambito della democrazia . Se, come è stato detto, “l’ignoranza è l’appannaggio del popolo schiavo: la scienza del libero la scienza del popolo libero è la conoscenza della sua Costituzione”, il che significa conoscere non solo il passato ma, soprattutto, il presente: per prefigurare il futuro. In occasione della celebrazione della 79^ Festa della Repubblica l’amministrazione comunale di Piglio ha deciso di donare una copia della costituzione. “L’appuntamento –afferma il Sindaco Mario Felli- è aperto a tutta la cittadinanza, è per lunedì 2 giugno alle 10.30 nella Sala Consiliare, dove ad ogni studente della scuola secondaria, ad ogni diciottenne ed ai rappresentanti delle Associazioni sarà consegnata una copia della Costituzione Italiana e verranno illustrati i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. La Costituzione italiana è stata scritta e approvata dall’Assemblea Costituente, un organo eletto dal popolo, e non da una singola persona. Questo significa che la Costituzione è il risultato di un lungo processo di dibattito”.