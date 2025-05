Ferentino abbatte le barriere: “Sport oltre i limiti” emozione  e sensibilizzazione. Presente per la Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini. 

Una mattinata intensa, toccante e ricca di significati quella vissuta oggi, 28 maggio 2025, al Palazzetto dello Sport di Ferentino, dove si è svolta la manifestazione “Sport oltre i limiti”, promossa dall’I.T.I.S. “Don G. Morosini” e dedicata al tema dell’inclusione attraverso lo sport.

Un evento che ha saputo unire istituzioni, scuole, associazioni e cittadini intorno a un messaggio semplice ma potente: lo sport come strumento di libertà, riscatto e comunità. A dare il via alla manifestazione è stato il saluto della vicepreside Laura Masseti, che ha ringraziato tutti i presenti e ha sottolineato il valore educativo e umano dell’iniziativa.

Tra gli interventi istituzionali, particolarmente sentito quello del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che, dopo aver portato il saluto del Presidente Luca Di Stefano e dell’intero consiglio, ha affermato: “Oggi abbiamo assistito a un vero e proprio inno alla dignità e alla forza dello sport. Come Provincia, siamo orgogliosi di sostenere queste iniziative che fanno cultura vera, perché mettono al centro il rispetto, l’inclusione, la capacità di guardare all’altro con occhi nuovi. Un plauso va alla dirigente Claudia Morgia, alla vicepreside, alla prof.ssa Tiziana Incelli, responsabile del progetto, alle associazioni e a tutti coloro che hanno costruito questa straordinaria mattinata di partecipazione e consapevolezza.”

Il Presidente ha voluto inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Consigliere Comunale Maurizio Berretta, per il suo costante impegno e la sensibilità mostrata nel promuovere iniziative che pongono al centro i valori dell’inclusione e dello sport accessibile a tutti.

Presenti anche Pietro Fascina, delegato FIPIC Lazio e membro della Giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, il Vicesindaco Antonio Pro, e numerosi rappresentanti delle realtà associative e scolastiche del territorio. Tra i momenti più emozionanti, la presentazione del libro “Andata e ritorno” di Andreoli e Perna, la partecipazione delle band studentesche “Morosini” e “I Quattro Ragazzi di Strada”, e la partita di basket in carrozzina, vera dimostrazione di coraggio, tecnica e spirito di squadra.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Associazione ASDO Don Orione Basket in Carrozzina, all’ASD Ferentino Basket, alla Cooperativa StileLibero, al Centro Diurno Luca Malancona, alla Pro Loco di Ferentino, all’ASD Atletica Ferentino, alla Consulta delle Pari Opportunità, alla FIPIC e a tutte le realtà coinvolte.

“Una giornata che lascerà il segno. Ha concluso Quadrini – Perché quando lo sport unisce, le differenze non dividono più. Educano.”