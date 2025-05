Le sette spiagge Bandiera Blu dell’Ogliastra

Un viaggio tra acque cristalline e sabbie dorate delle 7 spiagge Bandiera Blu 2025 nel cuore autentico della Sardegna

Anche quest’anno, la Sardegna si conferma regina del mare pulito e della bellezza incontaminata. Sono 7 le spiagge nei dintorni dell’Arbatax Park Resort & Spa, Miglior Eco Resort al mondo, ad aver ottenuto l’ambita Bandiera Blu 2025, il riconoscimento internazionale che premia non solo la limpidezza delle acque, ma anche l’impegno per la tutela ambientale, i servizi e la sicurezza. Sette perle della costa orientale, sette esperienze uniche, sette emozioni a pochi minuti dal comfort e dalla magia del resort.

Nel cuore selvaggio e autentico dell’Ogliastra, dove il profumo del mirto si fonde con la brezza marina e il paesaggio cambia colore a ogni curva, si cela un patrimonio naturale di rara bellezza: spiagge spettacolari, intime e ancora autentiche. Un tratto di Sardegna unico, dove ogni spiaggia sorprende per bellezza, colori e libertà.

Nel 2025, ben sette di queste meraviglie sono state premiate con la prestigiosa Bandiera Blu, simbolo internazionale di qualità ambientale, pulizia delle acque, servizi eccellenti e rispetto per l’ecosistema. Un riconoscimento che conferma ciò che chi visita questa terra sa da sempre: qui, la bellezza non è solo visibile, si vive.

E la cosa più sorprendente è che tutte e sette si trovano a pochi minuti dall’Arbatax Park Resort & Spa, facilmente raggiungibili per chi desidera cambiare spiaggia ogni giorno senza rinunciare al comfort. Un invito a esplorare, rilassarsi e lasciarsi incantare… ogni volta in un modo diverso.

Lido di Orrì (I e II Spiaggia)

È il punto di riferimento balneare dell’Ogliastra. Il Lido di Orrì offre ampi spazi, sabbia finissima e acque poco profonde ideali per famiglie e bambini. La spiaggia è ben organizzata, con parcheggi, servizi, punti ristoro e lunghi tratti di spiaggia libera. Una delle prime a ricevere la Bandiera Blu, è perfetta per chi vuole godersi il mare in totale libertà… senza rinunciare al comfort.

Muxì (“Il Golfetto”)

Un piccolo angolo di paradiso nascosto tra le curve della costa. Il Golfetto è una spiaggia raccolta, circondata da vegetazione mediterranea e bagnata da un’acqua incredibilmente limpida. Perfetta per chi cerca un luogo tranquillo, romantico e rilassante è un vero colpo di fulmine per chi la scopre per la prima volta.

Orrì – Foxilioni

Foxilioni è la versione più tranquilla e raccolta del celebre Lido di Orrì. Qui, tra piccole calette e scogliere basse, si apre una spiaggia incantevole, ideale per chi ama ambienti più intimi e selvaggi. I colori del mare virano dal turchese al blu profondo, e lo scenario naturale intorno è perfetto per rilassarsi lontano dalla folla, ma sempre a due passi dai servizi.

Lido di Cea

Con i suoi celebri faraglioni rossi che spuntano dalle acque, il Lido di Cea è tra le spiagge più fotografate della Sardegna. Ma è molto di più: sabbia bianca come borotalco, mare trasparente e una sensazione di libertà assoluta. È una spiaggia ampia e versatile, adatta sia a chi cerca tranquillità che a chi ama sport acquatici o lunghe giornate al sole con tutti i comfort.

Porto Frailis

Una piccola baia di sabbia dorata e fondali bassi che degradano dolcemente: Porto Frailis è una delle spiagge più accessibili e rilassanti della zona. Protetta dai promontori rocciosi, è sempre tranquilla e ideale per famiglie con bambini, ma anche per chi cerca una pausa rigenerante a due passi dal resort. Servizi, chioschi e un mare da cartolina: tutto quello che serve, qui è a portata di teli da mare.

San Gemiliano

Questa lunga spiaggia si estende sotto la torre aragonese di San Gemiliano ed è la preferita di chi ama combinare relax e movimento. Perfetta per nuotare, giocare a beach volley o semplicemente passeggiare sulla riva, è anche molto amata da chi pratica windsurf o SUP. Ampi spazi, fondali bassi e una bella vista rendono ogni giornata qui attiva ma sempre rilassante.

Ponente (“La Capannina”)

Situata lungo il Lido di Orrì, nella zona nota come “La Capannina”, questa spiaggia è perfetta per chi cerca comodità e autenticità. La sabbia è fine e chiara, l’acqua è trasparente e calma, ideale per lunghe nuotate o per lasciarsi cullare dalle onde. Vicina a bar, ristoranti e stabilimenti, è la scelta giusta per chi vuole il mare senza rinunciare a niente.

Da segnalare anche altre due spiagge che hanno ricevuto il premio Bandiera Blu 2025 e che sono situate nella località di Barisardo, sempre a pochi chilometri dal Resort.

Torre di Barì

Maestosa e silenziosa, la Torre di Barì veglia sulla costa ogliastrina, sospesa tra storia e mare. Costruita nel XVII secolo, domina una spiaggia di sabbia dorata divisa tra leggenda e natura, offrendo uno scenario unico dove il fascino del passato incontra la bellezza selvaggia della Sardegna.

Baia di Cea

Incorniciata da scogli rossi e lambita da acque cristalline, la Baia di Cea è una delle perle più affascinanti della costa orientale della Sardegna. Un luogo dove il bianco della sabbia incontra l’azzurro intenso del mare, ideale per chi cerca bellezza autentica e tranquillità senza tempo.

Ogni giorno, un orizzonte diverso da esplorare. L’Arbatax Park Resort & Spa è il punto di partenza ideale per un’estate di scoperta e benessere, dove la natura premia chi la rispetta.