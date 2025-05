Basket, Parco di Veio under 13: la semifinale contro Monterotondo è servita

La formazione under 13 del Parco di Veio non si ferma più. Dopo aver conquistato il primo posto nell’ultima edizione del Memorial Papini, svoltosi a Rimini, i ragazzi di coach Paolo Santi sono ora approdati alla semifinale del loro torneo di categoria sconfiggendo nei quarti UISP XVIII 53-33. Prossimi avversari saranno i pari età del Monterotondo con la data della sfida che deve essere ancora fissata dal Comitato Regionale della FIP. “Sono contento di questa vittoria e per aver raggiunto la semifinale – dice Paolo Santi – soprattutto per i ragazzi. Si stanno impegnando molto e per un allenatore la soddisfazione maggiore è avere una squadra composta da giocatori che ti seguono e che credono in ciò che fanno. Conoscevo la UISP e sapevo che avremmo affrontato una buonissima squadra con delle individualità importanti. La partita l’abbiamo vinta in difesa considerando che i nostri avversari viaggiavano ad una media di 57,5 punti a partita nelle precedenti 18 gare disputate e noi siamo riusciti a subirne solamente 33,. Grandi meriti sono quindi da dare alla nostra squadra e alla loro costante applicazione in difesa per tutti i 40′. Ora però bisogna pensare al nostro prossimo avversario che troveremo in semifinale. Un ringraziamento particolare vorrei riservarlo al nostro pubblico composto da genitori, familiari e ragazzi delle nostre squadre, che sono stati un vero sesto uomo”.