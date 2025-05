Arbitri Sport Italiani – XI Memorial Lorenzo Cesari – Sempre nei Nostri Cuori

di Fausto Zilli

Grande successo di presenze e tanto sole per l’XI° Memorial Lorenzo Cesari in una splendida location quale Pichini Sporting Club, gentilmente messa a disposizione dal gestore Davide Pelone, per ricordare sempre e comunque il caro Lorenzo prematuramente scomparso anni fà. Organizzazione perfetta a cura dello staff dell’ASD Arbitri Sport Italiani del Presidente Americo Scatena vicepresidente Giada Fedeli, del DS Walter Guarini e di tutti i soci che hanno collaborato nella riuscita dell’evento.

Come ogni anno la donazione di sangue, presente l’autoemoteca con i medici e paramedici la Croce Rossa Italiana Comitato Nomentum.

Al Memorial hanno partecipato società di calcio categoria 2014, tra gli altri presenti i padroni di casa dello Sporting Club S. Angelo Romano , l’ ASD Palombara, l’A.S. Roma e ACD Guidonia. Accoglienza delle squadre sfilata di tutti i bambini ragazzi istruttori delle società presenti, preghiera dell’arbitro e inizio del torneo. Confronto tra le squadre partecipanti in fine premiazione per tutti i partecipanti tra ragazzi istruttori direttori di gara ospiti.

Presente il Presidente A.S.I. Lazio e Vice Presidente del Consiglio Nazionale A.S.I. Dott. Roberto Cipolletti ” e sempre un piacere essere quì in una splendida giornata di sole organizzata da Arbitri Sport Italiani in ricordo di Lorenzo, un’iniziativa a 360° tra sociale e la sana competizione.

Raggiunto ai nostri microfoni il presidente Arbitri Sport Italiani Americo Scatena il quale ribadisce ” una bellissima giornata di sole e sport un grazie a tutte le società presenti, in particolare alla AS Roma perche Lorenzo era tifosissimo della Roma, quest’anno è un’edizione particolare perchè abbiamo scavallato il decennale, un grazie alla C.R.I. Comitato Nomentum per la donazione sangue, è una cosa molto bella e vogliamo continuare nella tradizione”.