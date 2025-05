Solidarietà, impegno civile e comunità: Quadrini riconosce il valore della “Walk For The Cure” del Rotaract Club Cassino

Una mattinata all’insegna dell’energia, della solidarietà e della consapevolezza. La Walk For The Cure, promossa dal Rotaract Club Cassino con il sostegno di Komen Italia, ha attraversato ieri le strade della città di Cassino come un segno concreto di vicinanza alla salute femminile e di impegno civile condiviso.

Alla manifestazione, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, associazioni e istituzioni, non è mancato il sostegno della Provincia di Frosinone. Il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, ha voluto far pervenire il proprio plauso all’iniziativa: “La prevenzione, la ricerca e l’educazione alla salute sono temi che non conoscono bandiere, e che ci riguardano tutti. Complimenti al Rotaract Club Cassino, al presidente e ai suoi membri, per la capacità di coinvolgere e sensibilizzare con intelligenza e passione.”

Un pensiero particolare è stato rivolto anche a Maria Santoro, tra le anime operative dell’iniziativa:

“Ci sono persone che agiscono senza clamore, ma con una costanza che lascia il segno. Maria Santoro è tra queste. A lei, e a tutte coloro che si sono impegnati, con determinazione, a tutte le attività, i volontari e i cittadini che hanno scelto di esserci, con il cuore e con i fatti, i miei complimenti per il contributo autentico e generoso e per aver reso questa manifestazione un gesto collettivo di consapevolezza, il segno che la salute e la dignità delle donne continuano a essere una priorità da tutelare ogni giorno.”