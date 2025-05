ROZZANO, ELEZIONI, DE CORATO (FDI): «VITTORIA FERRETTI BUON SEGNALE PREMONITORE PER MILANO

AUGURI! GLI STARO’ VICINO DA DEPUTATO DEL COLLEGIO»

Milano, 26 Maggio 2025 – «Avendo ricevuto da poco la telefonata di complimenti da parte del suo avversario Leo Missi, Mattia Ferretti si avvia a diventare Sindaco di Rozzano. Mattia è un giovane onesto, volenteroso, preparato e molto capace. Sono più che convinto che proseguirà il grande lavoro fin qui svolto dal papà Gianni per tutta la città e in particolare per i Rozzanesi più in difficoltà. Negli ultimi mesi ho tenuto particolarmente a presenziare in questa città supportando sia la lista di Fratelli d’Italia che lo stesso Mattia perché vedevo in tutti molte competenze amministrative e dialogo con la cittadinanza. Questa vittoria, unitamente a quella di Opera, è un buon segnale premonitore in vista delle elezioni comunali a Milano fra due anni circa».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato eletto alle ultime elezioni politiche del 2022 nella circoscrizione Lombardia 1, di cui Rozzano è la città più grande.