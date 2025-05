Giro dell’Agro Pontino, Pascucci e Fraiegari su tutti

Domenica 25 maggio 2025, si è corsa con successo la decima tappa del circuito ciclistico Opes, “Giro dell’Agro Pontino”. Sono stati Pascucci in prima partenza e Fraiegari in secondo avvio, a trionfare su tutti, portando a casa il Trofeo Veloteam Latina, organizzato dall’omonima società.

“Bella gara su un percorso con uno strappo impegnativo ormai diventato routine del circuito, ma impreziosito da una intuizione del presidente della Asd Veloteam Latina, Antonio Orlacchio – commenta la commissione ciclistica Opes. L’organizzazione ha infatti optato per una nuova variante che va ad allungare così il tracciato”.

1^ partenza

Percorsa ad andatura sostenuta, ma controllata dalla asd Bike Racing Gioppy che aveva intenzione di portare i suoi alfieri alla volata finale. Tre i tentativi degni di nota, due attacchi solitari: il primo da parte di un atleta della Asd Fiormonti Team ed il secondo da parte di Angelo Cellini del Team Nardecchia Montini. Il terzo formato da un gruppetto più sostanzioso composto da Rinicella, Serangeli, Bragazzi, Riggi e Cartolano, ma dopo aver preso una trentina di secondi di vantaggio, venivano ripresi dal gruppo che arrivava a ranghi compatti nella volata finale che era posta in cima allo strappo del percorso.

Classifiche categoria. Rossi: primo Pascucci Daniele della Maximo Bike-Lab, secondo Fiorito Gabriele della Asd Ifi Bike e terzo Di Sano Alfredo della Asd Emme 2 Erre. Gialli: primo Serangeli Luigi della Asd Center Bike, secondo Bragazzi Davide della Asd Veloteam Latina e terzo De Cicco Rino della Asd Drago On Bike

2^ partenza

Pronti e via al primo strappo si forma subito una fuga composta da una decina di unità. Il gruppo dietro teneva l’andatura alta nel tentativo di ricucire il gap, tra i fuggitivi si formavano due coppie: la prima composta da Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team e Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno e la coppia subito dietro, formata da Di Prospero Enzo del Team Nardecchia Montini e Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team. Il restante drappello dei fuggitivi veniva riassorbito dal gruppo, così all’arrivo si presentavano i quattro fuggitivi divisi in due coppie, formando i primi quattro dell’ordine d’arrivo.

Classifiche categoria. Verdi: primo Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno, secondo Pezza Marco del Team Nardecchia Montini e terzo Ferraiuolo Roberto della Asd Drago On Bike. Blu: primo Di Prospero Enzo del Team Nardecchia Montini, secondo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team e terzo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina. Neri: primo Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team, secondo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike e terzo Monti Paolo della Asd Veloteam Latina.

La prossima gara si disputerà lunedì 02 giugno a Doganella, sotto l’organizzazione della Asd Drago On Bike. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere ailgirodellagropontino@gmail.com.