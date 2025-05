Formia Rifiuti Zero progetto “Utile”

Sabato 24 maggio consegnate altre 8 lavatrici rigenerate alle famiglie in difficoltà

Un modello concreto di economia circolare che unisce ambiente e solidarietà

Formia, 26 maggio 2025 – Prosegue il percorso virtuoso del progetto Utile, l’iniziativa promossa da Formia Rifiuti Zero in collaborazione con Dismeco, Caritas di Formia e CNA, che punta a rigenerare elettrodomestici dismessi per destinarli gratuitamente a famiglie in difficoltà. Dopo la prima distribuzione avvenuta lo scorso aprile, sabato 24 maggio sono state consegnate altre otto lavatrici, perfettamente funzionanti e riportate a nuova vita grazie a un accurato lavoro di manutenzione e recupero.

Il progetto nasce da un’idea semplice ma potente: ridurre gli sprechi, promuovere il riuso e generare valore sociale attraverso una gestione virtuosa dei rifiuti. Gli elettrodomestici, una volta rigenerati, raggiungono una classe energetica A++ e vengono forniti con assistenza garantita, grazie anche ai pezzi di ricambio provenienti dal circuito del riuso.

La Caritas di Formia svolge un ruolo fondamentale nella distribuzione attenta ed equa delle lavatrici, individuando le situazioni di maggiore fragilità e bisogno. Un modello di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore che mette al centro la persona e il rispetto per l’ambiente.

«Formia può essere un punto di riferimento nazionale per l’implementazione industriale della rigenerazione degli elettrodomestici provenienti dalle stazioni ecologiche – sia con finalità sociali che commerciali», ha dichiarato Claudio Tedeschi, amministratore delegato di Dismeco, azienda specializzata nella gestione sostenibile dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Per Raffaele Rizzo, amministratore unico di Formia Rifiuti Zero, il progetto ha un orizzonte ambizioso: «Vogliamo estendere questa attività prima a livello provinciale e poi regionale. “Utile” racconta bene la nostra idea di servizio pubblico, efficiente, sostenibile e vicino ai bisogni delle persone. Non solo riduciamo l’impatto ambientale, ma offriamo anche un’opportunità concreta a chi vive situazioni di difficoltà, valorizzando le buone pratiche del territorio».

Anche il Comune di Formia è direttamente coinvolto, come sottolinea Fabio Papa, assessore ai rifiuti: «Una delle lavatrici sarà destinata alle associazioni sportive che operano presso il campo comunale Washington–Parisio di Maranola. Le consegne continueranno con cadenza bimestrale. Siamo orgogliosi di essere tra i primi comuni in Italia ad aderire a questa iniziativa e puntiamo a coinvolgere anche altri comuni della provincia di Latina».

Il progetto Utile è parte integrante di un percorso più ampio che ha visto Formia Rifiuti Zero impegnata nel miglioramento dei servizi ambientali e nella promozione della cultura del riuso, in linea con i principi di sobrietà, rispetto dell’ambiente e solidarietà concreta.

