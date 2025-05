Comunali, Salis è la nuova sindaca di Genova. A Ravenna vince il dem Barattoni

di Simone D’Ambrosio e Cristiano Somaschini

GENOVA – Anche il voto disgiunto premia Silvia Salis, ormai nuova sindaca di Genova. La terza proiezione di Opinio per Rai, con campione al 58%, attribuisce alla candidata il 52,3% delle preferenze, a fronte del 51% della coalizione. Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra, staccato di nove punti, al 43,3%. Più alta la coalizione di centrodestra, al 44,4%.Magra consolazione per Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra, sconfitto a Genova da Silvia Salis, ma vincente nella sua sezione. Nel seggio 456, infatti, ottiene 216 voti che valgono il 50,94%, contro i 194 di Silvia Salis, per il 45,75%.A RAVENNA CENTROSINISTRA AL 58,4%

RAVENNA – Giro di boa quasi raggiunto nello scrutinio per le elezioni Amministrative nel Comune di Ravenna. Quando sono 76 su 164 le sezioni certificate, Alessandro Barattoni del centrosinistra è a quota 58,4%; mentre Nicola Grandi per Fratelli d’Itaia, Forza Italia e Ama Ravenna si avvicina al 24,8%. Poco sopra il 6,5% Alvaro Ancisi per Lega-Lista per Ravenna e Popolo della famiglia, mentre Veronica Verlicchi della Pigna è al 4,5%. Si attesta ancora intorno al 3% Marisa Iannucci per Ravenna in Comune, mentre oscillano tra 1,4% e 1,3% Maurizio Miserocchi di Ravenna al centro e Giovanni Morgese della Democrazia cristiana.

A livello di liste, nel centrosinistra al momento il Partito democratico strappa il 40%, seguito dal Movimento 5 stelle al 5%, da Alleanza Verdi e sinistra al 4%, dal Partito repubblicano al 3,7%, da Ama Ravenna al 3,4% e da Progetto Ravenna 2,2%. Nel centrodestra, Fdi conquista il 16,6%, Fi il 4,7%, il listone Lega-Pdf-Lpr il 5,6%.A Genova ha vinto la candidata del centrosinistra Silvia Salis. A Ravenna il candidato dem Alessandro Barattoni

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it