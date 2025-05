DL SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «SOLO SUDARI BIANCHI A MILANO MENTRE A LECCO ARRESTATO JIHADISTA GRAZIE A DECRETO»

Milano, 24 Maggio 2025 – «L’arresto in provincia di Lecco di un giovane straniero per propaganda jihadista finalizzata al terrorismo è stato reso possibile proprio grazie alle nuove norme inserite nel Decreto Sicurezza che sono state introdotte un mese a cui l’intera maggioranza di Governo ha tenuto particolarmente. Nel frattempo, la Sinistra in Aula continua ad ostacolare e fare le barricate nei confronti del Dl Sicurezza che rappresenta una svolta positiva per l’intera Italia. A tutto ciò, tristemente, si aggiunge il fatto che all’Università Statale di Milano è stato esposto un lenzuolo (sudari) bianco pro-Hamas. Possibile mai che in questi luoghi dove si dovrebbe studiare e parlare di cultura, viene fatta chiara propaganda jihadista e finalizzata al terrorismo? Infine, il Comune di Milano e Sala, con l’iniziativa ‘50mila sudari per Gaza’ ancora una volta dimostrano da che parte vogliono stare dimostrando, di fatto, di non essere il Sindaco di tutti ma solo di una parte. In sostanza Università, Comune e Pd hanno esposto sudari bianchi per nascondere le bandiere pro-Hamas. Trovo il tutto davvero vergognoso e disgustoso»! Così il Deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo Fdi in Commissione Antimafia e vice Presidente Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.