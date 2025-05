Tutto pronto per la ricorrenza del Memorial Day nel cimitero americano di Nettuno

Tra gli invitati il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli

Il 2025 rappresenta l’81° anniversario di una serie di campagne militari alleate che hanno cambiato il corso della Seconda Guerra Mondiale, comprese le operazioni ad Anzio-Nettuno, gli sbarchi del D-Day in Normandia, in Francia, a giugno; gli sbarchi nel sud della Francia durante l’Operazione Dragoon ad agosto; così come la Battaglia del Bulge in Belgio e Lussemburgo a partire da dicembre.Il prossimo 26 maggio si svolgerà, il Memorial Day è una ricorrenza nazionale statunitense in cui si onora la memoria dei militari americani caduti al servizio del loro paese. Al Cimitero Americano di Nettuno, noto come “Sicily-Rome American Cemetery”, è uno dei 26 cimiteri militari americani situati in paesi stranieri che è stato progettato, costruito, gestito e mantenuto dall’American Battle Monuments Commission (Abmc). Il cimitero fu stabilito come un luogo temporaneo, il 24 gennaio 1944, solo due giorni dopo lo sbarco alleato ad Anzio e Nettuno e dedicato come cimitero permanente nel 1956. Sono sepolti 7.861 soldati, marinai, aviatori, e civili americani, che hanno dato la vita durante la campagna italiana della seconda guerra mondiale. Altri 3.095 sono immortalati sul muro dei dispersi. Il Memorial Day è una giornata di grande importanza per la comunità americana, che si riunisce per commemorare i propri eroi e riflettere sul significato del sacrificio militare. Al Cimitero Americano di Nettuno, la commemorazione si svolge in un clima di grande rispetto e commozione, in cui si onora la memoria dei caduti e si ricorda il loro coraggio e il loro sacrificio e saranno presenti cittadini, autorità militari, istituzionali e religiose (italiane e statunitensi), e di numerosi paesi esteri. L’American Battle Monuments Commission (ABMC) è un’agenzia indipendente del governo statunitense incaricata di amministrare, gestire e mantenere i cimiteri, i memoriali e i monumenti militari statunitensi, principalmente al di fuori degli Stati Uniti. La sua missione principale è onorare il servizio, i risultati e il sacrificio delle forze armate statunitensi, si occuperà del programma del 26 maggio, ed ha ufficialmente invitato a partecipare il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli. “Sono molto onorato di aver ricevuto quest’invito –ha commentato il Sindaco Grazioli- il luogo, la sua storia, il sacrificio di tanti soldati morti per la libertà, rappresenta un momento di grande coinvolgimento e condivisione”.