Il Dirigente Regionale ANCI Lazio si congratula con la Presidente della Consulta delle Donne dei Consigli Comunali, Daniela Ballico

Il Dirigente regionale di ANCI Lazio Gianluca Quadrini, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Consulta della Consulta dei Consigli Comunali, rivolgendo un sentito plauso alla Presidente Daniela Ballico per il suo impegno, la visione inclusiva e la capacità di rappresentare la voce delle donne all’interno delle istituzioni locali e soprattutto il valore dei Consigli Comunali Stessi.

La Consulta dei Consigli Comunali è nata con l’obiettivo di valorizzare la presenza delle Istituzioni negli Organismi e nelle amministrazioni comunali e promuovere politiche dell’associazionismo a livello territoriale, si sta distinguendo per la capacità di creare rete tra gli amministratori locali, promuovendo progetti, confronti e buone pratiche che hanno già generato importanti risultati in diversi comuni del Lazio.

“La Consulta rappresenta un modello virtuoso di partecipazione e innovazione – ha dichiarato il Dirigente Quadrini – e la Presidente Ballico ha saputo guidarla con autorevolezza, attenzione ai territori e concretezza. La sua leadership è un esempio per tutte le donne e gli uomini impegnati nella politica locale.”

L’ANCI Lazio ribadisce il proprio sostegno a iniziative che, come questa, favoriscono la parità di genere, il confronto interistituzionale e la valorizzazione delle competenze in politica, auspicando che la Consulta continui il proprio percorso di crescita e di stimolo per i Comuni del Lazio. “Un ultimo grazie va al mio partito Forza Italia che mi ha permesso di rappresentarelo in Anci Lazio come responsabile nell’ufficio di presidenza ed un in bocca al lupo a tutti i membri eletti oggi che rappresenteranno i valori del partito di Berlusconi all’interno dell’associazione dei Comuni del Lazio.”