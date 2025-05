La Provincia di Frosinone al fianco dello sport e della sicurezza stradale: il saluto del Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini all’evento “Karting in Piazza”

Si è aperto questa mattina, giovedì 22 maggio, presso la Villa Comunale di Frosinone, l’evento “Karting in Piazza”, promosso dall’Automobile Club Frosinone con il patrocinio del Comune di Frosinone. Un’iniziativa che coniuga passione sportiva ed educazione civica, con particolare attenzione al tema della sicurezza stradale per i più giovani.

All’inaugurazione hanno preso parte autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini. A portare i saluti della Provincia di Frosinone è stato il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, intervenuto in rappresentanza del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano.

“Eventi come questo hanno un grande valore educativo e sociale – ha dichiarato – perché trasmettono, soprattutto alle nuove generazioni, l’importanza delle regole, della sicurezza e del rispetto reciproco. Ringrazio l’Automobile Club Frosinone e tutti gli organizzatori per l’impegno e la qualità dell’iniziativa. La Provincia è sempre vicina a chi opera con passione sul territorio per costruire consapevolezza e cultura civica.”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente dell’Automobile Club Frosinone, Maurizio Federico, per la visione e l’impegno costante nell’organizzazione dell’evento:

“Il Presidente Federico merita un elogio speciale per aver trasformato un’iniziativa sportiva in un vero e proprio percorso educativo, capace di coinvolgere famiglie, scuole e istituzioni in un lavoro di rete che fa bene all’intero territorio.”

Presenti all’inaugurazione anche la Direttrice dell’ACI Frosinone, Celestina Arduini, le autorità locali, le forze dell’ordine e numerosi studenti. L’evento proseguirà domani, con ulteriori attività didattiche, simulazioni e sessioni di guida in kart in totale sicurezza, sotto la supervisione di istruttori qualificati.