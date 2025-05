STRADA SCOLASTICA IMBRATTATA MA SUBITO RIPULITA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRATELLI-PATANÈ: “GESTO STUPIDO E VIGLIACCO

ROMA NON ARRETRA NELLA DIFESA DELLO SPAZIO PUBBLICO PER I BAMBINI”

Roma, 21 maggio 2025 – “Quanto accaduto è un gesto stupido e anche vigliacco. Un atto di vandalismo che colpisce non solo uno spazio pubblico, ma un progetto educativo, civico e ambientale. È inaccettabile che alcuni adulti si arroghino il diritto di dare il cattivo esempio, offendendo il lavoro delle scuole, delle famiglie e delle bambine e dei bambini che con entusiasmo e responsabilità vivono questi spazi. Alle scritte offensive, preferiamo di gran lunga dare importanza alle immagini che in questi giorni hanno documentato i ragazzi e le ragazze che giocano in uno spazio liberato dalle auto“.

Così l’Assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, e l’Assessore alla MobilitàEugenio Patanè intervengono con fermezza alla notizia delle scritte offensive comparse su una strada scolastica recentemente realizzata ma che Roma Capitale ha già provveduto a far ripulire da una squadra di operai inviati sul posto.

“La grande contesa del nostro tempo riguarda lo spazio pubblico: c’è chi lo vuole per i bambini, per il gioco, per la socialità, e chi continua a rivendicarlo per le auto. Roma Capitale ha scelto con decisione da che parte stare. Le strade scolastiche non sono solo interventi urbanistici: sono azioni formative che parlano di qualità dell’aria, di sicurezza, di diritto alla città. Sono spazi che restituiamo alle comunità educanti e che valorizzano il protagonismo delle scuole“.

“Per questo – concludono gli Assessori – non ci faremo intimidire. Continueremo a moltiplicare le strade scolastiche in tutta la città, perché crediamo in una Roma più giusta, più sana e a misura di bambine e bambini. Chi imbratta questi spazi si pone contro il futuro. Ma Roma, con le sue scuole e le sue famiglie, non farà un passo indietro“.