Rotondi, un esempio di memoria e unità: il Presidente del Consiglio provinciale Quadrini presente allo spettacolo multimediale di Tiberi

Un’emozione intensa ha attraversato il Salone di rappresentanza dell’Hotel Cavalier d’Arpino durante “Rotondi si racconta”, lo spettacolo multimediale ideato da Silvano Tiberi per rendere omaggio alla straordinaria figura di Pasquale Rotondi, il soprintendente marchigiano che, durante la Seconda guerra mondiale, salvò migliaia di opere d’arte dal saccheggio e dalla distruzione. Un evento di altissimo valore storico e culturale, che ha visto la partecipazione di numerose persone, del sindaco di Sassocorvaro, Daniele Grossi, e del vicesindaco di Carpegna, Luca Pasquini, e di un pubblico attento e partecipe. A rappresentare la Provincia di Frosinone, il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, che è intervenuto portando i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e dell’intero Consiglio provinciale, esprimendo profonda gratitudine agli organizzatori e alle Pro Loco coinvolte. “Serate come questa – ha dichiarato il Presidente del Consiglio – non solo tengono viva la memoria di figure straordinarie come Pasquale Rotondi, ma rafforzano il senso di comunità e identità condivisa. È nostro dovere istituzionale sostenere eventi che celebrano la cultura, la storia e l’impegno civile, perché sono questi i valori che ci uniscono.”Durante la serata, curata dalla voce narrante Francesca Giovagnoli e con l’intensa interpretazione di Giampietro Tiberi nel ruolo di Pasquale Rotondi, si è ripercorsa la vicenda umana e professionale di un uomo che, tra il 1939 e il 1945, mise in salvo oltre 10.000 opere d’arte, trasferendole nel Montefeltro, nei rifugi di Sassocorvaro e Carpegna.

La serata ha rappresentato anche il momento ufficiale del gemellaggio tra le Pro Loco di Arpino e Sassocorvaro, un legame culturale e simbolico che unisce due comunità attraverso la figura di Rotondi, in nome della tutela del patrimonio e della memoria collettiva. “Questo gemellaggio – ha aggiunto il Presidente – è un segnale di grande civiltà. Arpino e Sassocorvaro, unite dalla memoria di Rotondi, oggi danno un esempio concreto di come la cooperazione tra territori possa generare cultura e sviluppo condiviso. La Provincia di Frosinone continuerà a supportare queste iniziative con convinzione ed energia.” La serata ha visto la partecipazione congiunta dei Comuni di Arpino, Sassocorvaro-Auditore e Carpegna, con i loro sindaci, a testimonianza di un impegno corale nella valorizzazione della memoria storica e della promozione culturale dei territori.

Un plauso infine alla Pro Loco veri motori dell’evento, per aver costruito un ponte tra due realtà geograficamente distanti ma profondamente unite dagli stessi valori: l’amore per l’arte, la tutela della memoria e il senso civico.