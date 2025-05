Frosinone: alla Casa della Cultura la III edizione di “Sport e Salute, Tradizione e Cultura”Quadrini: “Lo sport è volano di valori e di promozione del territorio”

0Grande partecipazione alla Casa della Cultura di Frosinone per la terza edizione dell’iniziativa “Sport e Salute, Tradizione e Cultura – Come promuovere sport e territorio”, promossa da APD Eagles Frosinone con il patrocinio delle istituzioni locali.

L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto tra amministratori, esperti del settore sportivo e rappresentanti del mondo associativo per riflettere sul ruolo dello sport nella crescita sociale e culturale dei territori.



Tra gli interventi istituzionali, anche quello del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, sottolineando l’impegno dell’ente nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, educazione e valorizzazione del territorio. “Iniziative come questa – ha dichiarato Quadrini – non solo diffondono una cultura sportiva sana e accessibile, ma ci ricordano quanto sia importante investire sullo sport come leva di benessere, coesione sociale e promozione del nostro patrimonio locale. La Provincia di Frosinone continuerà a essere vicina a realtà come l’APD Eagles, che con passione e competenza operano per il bene della comunità”. L’incontro è stato moderato da Claudia Angelisanti e introdotto dal Dott. Arcangelo Iori, con numerosi interventi qualificati a partire dal membro del Cda di Sport e Salute dott. Fabio Caiazzo ed il Consigliere Comunale di Ferentino il dott. Maurizio Berretta da sempre imprgnato nel sociale e testimonianze di eccellenze del mondo sportivo locale.