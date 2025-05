POLIZIA DI STATO E AUTOSTRADE PER L’ITALIA: INSIEME AL GIRO D’ITALIA PER LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DEGLI “EROI DELLA SICUREZZA”

ALLA PARTENZA DELLA TAPPA DI LUCCA PREMIATI DUE AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE E DUE OPERATORI DEL TRONCO DI FIRENZE

Con il Giro d’Italia ripartono le premiazioni degli Eroi della Sicurezza, iniziativa nata nel 2012 dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.

Alla partenza dell’ottava tappa della “Corsa Rosa”, Lucca-Pisa, il Responsabile di Esercizio di Firenze Giuseppe D’Elia ha premiato l’Ispettore della Polizia di Stato Gianluca Rusiello e il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Michele Donati, entrambi della sottosezione Polizia Stradale di Arezzo, per aver soccorso una comitiva di turisti durante un incidente stradale. Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana Giorgio Bacilieri ha assegnato dei riconoscimenti all’Assistente alla Viabilità Maurizio Napolitano e all’Operatore d’Esercizio Fabio Di Rocco, per aver soccorso un utente durante l’incendio della propria vettura e per aver gestito la sicurezza dell’evento.

Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ospiterà 27 Eroi della Sicurezza. In particolare, 12 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà un riconoscimento a 15 operatori del Gruppo Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane.

Le storie:

Ad agosto dello scorso anno, sull’A1 Milano-Napoli un pullman di turisti cinesi è rimasto coinvolto in un grave incidente: 24 passeggeri sono rimasti incastrati tra le lamiere. L’Ispettore Gianluca Rusiello e il Vice Sovrintendente Michele Donati, sono riusciti a coordinare le operazioni di soccorso e, superando le barriere linguistiche, sono riusciti a portare a termine le successive fasi di assistenza e di supporto ai feriti.

Nel pomeriggio dello scorso 3 dicembre, nel corso dell’attività di pattuglia sull’A1, l’Assistente alla Viabilità Maurizio Napolitano ha notato un veicolo fermo che stava per prendere fuoco. Avvisato immediatamente l’Operatore dell’Esercizio Fabio Di Roccoinsieme sono riusciti a tenere sotto controllo le fiamme, prestando soccorso all’utente.