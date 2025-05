A Chianciano Terme si è svolta la decima edizione del torneo nazionale di calcio a 5 per infermieriNightingoal 2025, quando gli infermieri scendono in campo Presente anche OPI Siena, tra patrocinio e premiazioni

Chianciano Terme. Sport, amicizia e spirito di squadra. Si è svolta dal 15 al 18 maggio, a Chianciano Terme, la decima edizione del Nightingoal, il Torneo Nazionale di Calcio a 5 dedicato agli infermieri. Un appuntamento che, anno dopo anno, cresce in entusiasmo e partecipazione. Al di là della competizione sportiva il senso profondo di Nightingoal è quello di vivere un forte momento di condivisione e celebrare lo spirito di collaborazione e amicizia che anima la professione infermieristica.

OPI Siena protagonista, sul campo vince Grosseto. OPI Siena ha sostenuto con convinzione l’iniziativa, patrocinando l’evento e partecipando sia alla cerimonia di apertura che alla premiazione finale. Il Presidente Francesco D’Ambrosio ha premiato i vincitori – la squadra Grosseto Emergency, unica a rappresentare la Toscana – in un clima di grande festa e amicizia. Presenti anche il vicepresidente Lorenzo Righi e la consigliera Carla Raddavero alla serata inaugurale. Il torneo è stato reso possibile grazie alla passione dell’infermiere Luigi Di Bartolomeo e alla collaborazione con Sport in Tour, oltre al patrocinio di FNOPI, CNAI e CIVES. Ma il vero motore dell’evento sono stati gli infermieri provenienti da tutta Italia, che si sono messi in gioco dentro e fuori dal campo con impegno, passione e voglia di divertirsi.

Le parole del presidente di OPI Siena. “In campo, come nella nostra professione, servono energia, spirito di squadra e dedizione – ha dichiarato Francesco D’Ambrosio, presidente di OPI Siena –. Ritrovarsi fuori dai contesti di lavoro ci ricorda che dietro le divise ci sono persone, storie e un’umanità che è il vero cuore della nostra missione quotidiana. Per OPI Siena, essere presenti è stato un onore e uno stimolo: chissà che il prossimo anno non si possa vedere in campo anche una squadra tutta senese. Tra i quasi 1.900 iscritti, qualcuno con il piede buono ci sarà”.

Il torneo, tra sport e amicizia. La grande novità di quest’anno? La squadra vincitrice del torneo si è aggiudicata l’accesso alla Champions League delle Professioni, una competizione nazionale che vedrà sfidarsi squadre composte da appartenenti ai vari ordini professionali italiani. Un traguardo prestigioso, che eleva il valore sportivo dell’evento e ne amplia l’eco. Tante le squadre, alcune con esperienza, altre al debutto, tutte accomunate da uno spirito di fratellanza e dalla voglia di vivere momenti di leggerezza, allegria e amicizia. Perché, al di là del risultato finale, il Nightingoal è soprattutto questo: un’occasione per stare insieme, ritrovarsi, ricaricare energie e scoprire quanto lo sport possa unire.

