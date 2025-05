Ponte Stretto, Salvini: “Via entro l’estate”. Chiamarlo Ponte Berlusconi? “Non ci abbiamo pensato”

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini annuncia che i cantieri per la realizzazione del Ponte sullo stretto partiranno entro l’estate 2025. Il nome? “Non ci abbiamo ancora pensato”

ROMA – Per il Ponte sullo Stretto, “questa è l’estate su cui ci saranno gli operai al lavoro. Non ci saranno rallentamenti. Non commento le bozze uscite sui giornali ma commento il testo finale che ha la mia piena e totale approvazione. Nel rispetto delle competenze di tutti gli organi coinvolti, ritengo che l’avvio dei cantieri possa avvenire entro l’estate 2025”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al ministero dei Trasporti. “Non fare nulla per pericolo di una infiltrazione mafiosa sarebbe la resa dello Stato”, aggiunge Salvini.

“NON ABBIAMO PENSATO A NOME”

“Ponte Salvini o Ponte Berlusconi? Non abbiamo ancora pensato al nome del Ponte sullo Stretto”, dice Salvini rispondendo a una domanda sul possibile nome del ponte sullo Stretto di Messina.“SUI TEMPI CANTIERI SIAMO IN DIRITTURA ARRIVO”

Sul Ponte sullo Stretto, nel decreto Infrastrutture appena approvato in cdm, “non sono previsti interventi economici ma solo un quadro normativo con particolare attenzione al tema della legalità e della trasparenza. Sono previsti infatti elementi per contrastare qualsiasi tipo di infiltrazione della criminalità. Su questo siamo tutti allineati”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al ministero dei Trasporti. Per quel che riguarda il via ai cantieri “direi che siamo in dirittura d’arrivo”.

