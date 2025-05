Napoli-Cagliari, oltre 400mila persone in coda per accaparrarsi i biglietti

A sorpresa, parte oggi alle 15 la vendita dei biglietti per l’attesissima partita Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio: ci saranno una fase 1 e una fase 2, ecco come funziona

ROMA – Oltre 400mila persone in coda online per acquistare un biglietto di Napoli-Cagliari, l’ultima partita del campionato di serie A che si disputa venerdì alle 20:45 nello stadio Diego Armando Maradona.

Ressa, già prima delle 15, quando è partita la vendita dei ticket riservata ai titolari di fidelity card, anche fuori ai punti vendita abilitati.La partita si disputerà in contemporanea all’altra ultima partita importantissima, quella tra Inter e Como, dato che l’Inter e il Napoli sono perfettamente allineate con lo stesso punteggio e si giocano tutto all’ultimo. Se Napoli e Inter vinceranno entrambe (come pare scontato), lo spareggio si dovrebbe tenere lunedì sera.La vendita dei biglietti, spiega la società del Napoli sul proprio sito, si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. La Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20 euro e vale tre anni.

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

La fase 1 inizia alle 15 di oggi, lunedì 19 Maggio 2025, e dura fino alle 13 di martedì 20 Maggio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti): i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase numero due di vendita libera avrà inizio alle 14 di martedì 20 Maggio 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

