MILANO, COMUNE CHIEDE FINANZIAMENTO A MIT, DE CORATO (FDI): «SINDACO E CSX SANNO SOLO BATTERE CASSA A GOVERNO

PER ASSURDE ZTL E CICLABILI IDEOLOGICHE, PERO’, FANNO DI TESTA LORO»!

Milano, 18 Maggio 2025 – «Leggo che il Comune di Milano presenterà domanda al Ministero delle Infrastrutture per ricevere risorse per la metrotranvia 7 della città. La Giunta Sala, che negli ultimi 9 anni lo ha sempre dimostrato, è capace solo di battere cassa e piangere miseria al Governo, soprattutto al nostro di Centrodestra. Quando però, si è trattato di fare ideologiche e assurde piste ciclabili, oppure introdurre le numerose zone a traffico limitato (Area B su tutte e +50% di Area C) degli ultimi anni che hanno notevolmente penalizzato gli automobilisti, l’ultima la Ztl del Quadrilatero della Moda, Sala e compagni non solo non si sono confrontati con il Governo, ma hanno fatto sempre e solo di testa propria. Il Centrosinistra milanese deve capire che lo Stato non è una banca esclusiva per Palazzo Marino e, la maggioranza di quest’ultimo, deve tenere conto anche dei pareri del Governo».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.