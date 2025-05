INAUGURATO IL CENTRO ANTIVIOLENZA “MANUELA PETRANGELI”: UN NUOVO PRESIDIO PER I DIRITTI DELLE DONNE, NATO DALLA COPROGETTAZIONE TRA ROMA CAPITALE E TERZO SETTORE

Roma, 19 maggio 2025 – Grande partecipazione cittadina oggi all’inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza “Manuela Petrangeli” in via Fabio Conforto 9-11, nel cuore del Municipio Roma XI. L’immobile che ospita il CAV, un bene confiscato alla criminalità organizzata, è stato restituito alla collettività grazie a un progetto di riqualificazione curato dal Municipio, che ha effettuato interventi strutturali mirati per renderlo pienamente funzionale alle esigenze del servizio.

Frutto di un percorso di coprogettazione avviato da Roma Capitale – Dipartimento Pari Opportunità – insieme all’ATS composta da Lucha y Siesta (capofila) e SCOSSE – Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali APS, il CAV “Manuela Petrangeli” rappresenta un modello innovativo nella rete cittadina dei servizi antiviolenza.

“E’ il quindicesimo Centro antiviolenza che apre a Roma. I prossimi ad andare a bando saranno quello del X Municipio e quello del VI. Purtroppo la violenza contro le donne è terribilmente diffusa e dobbiamo agire rafforzando la rete che aiuta e sostiene chi è in difficoltà. È commovente aver scelto di dedicare a Manuela Petrangeli, vittima di una terribile, il centro inaugurato oggi. La presenza della madre, dei colleghi, degli amici e dei familiari è importante, nel suo ricordo lavoreremo tutti con maggiore impegno“. È quanto dichiara il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

Il centro, operativo da oggi, è il primo CAV realizzato da Roma Capitale attraverso una coprogettazione strutturata ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, ed è finanziato dal progetto “Violenza maschile: dall’emergenza all’autonomia”, nell’ambito del PN Metro Plus 2021–2027, che prevede un investimento complessivo di 6 milioni di euro. Per la sola gestione triennale del CAV “Manuela Petrangeli”, Roma Capitale ha destinato 360.000 euro.

“Abbiamo scelto di partire da un bene confiscato alla criminalità organizzata per dare un segnale chiaro: Roma trasforma i luoghi del potere illegale in spazi di libertà, cura e diritti. Il Centro Manuela Petrangeli è un simbolo di questa trasformazione e una nuova tappa nella costruzione di una rete antiviolenza più solida, più capillare e più vicina alle donne. La coprogettazione con il Terzo Settore è una visione politica: significa riconoscere competenze diffuse, ascoltare i territori, costruire insieme servizi pubblici più efficaci. Questo centro oltre che un luogo di accoglienza e protezione, sarà un punto di riferimento culturale, per prevenire la violenza prima ancora che si manifesti. È così che rendiamo Roma una città più giusta e più sicura per tutte e tutti”. Afferma l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli.

All’inaugurazione erano presenti anche il Presidente del Municipio Roma XI Gianluca Lanzi, rappresentanti delle realtà che gestiscono il servizio, la mamma, il fratello, i familiari, gli amici e le colleghe di Manuela Petrangeli, e moltissime cittadine e cittadini del quartiere. In apertura, un flash mob curato dall’Associazione Marzia Dance sulle note del brano di Fiorella Mannoia Mariposa.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00, con operatrici specializzate e una linea di reperibilità attiva h24, collegata al numero nazionale antiviolenza 1522. È gratuito, anonimo e accessibile a tutte le donne, senza alcuna discriminazione.