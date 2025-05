GLAMOUR accelera nel 2025: +30% di crescita

Un team giovane e una visione chiara trainano la trasformazione del turismo tailor made

Glamour (www.glamourviaggi.it), tra i protagonisti del tour operating italiano e della biglietteria, chiude il primo quadrimestre del 2025 con una crescita superiore al 30% rispetto all’anno precedente, confermando le ottime performance già registrate nel 2024. A guidare questo trend positivo sono la solidità del modello di business, un’offerta sempre più personalizzata e una forte attenzione alla tecnologia come spiega il Direttore Generale Nicola Bonacchi.

“I primi mesi del 2025 confermano i numeri Glamour 2024 con una crescita superiore al 30% su tutte le destinazioni”, commenta Nicola Bonacchi, Direttore Generale di Glamour. “Gli Stati Uniti si confermano la prima destinazione, seguiti da Africa, Maldive e Giappone”.

In un contesto internazionale ancora ricco di incognite, Glamour ha saputo rafforzare il proprio modello di business puntando su tre leve fondamentali: una proposta tour operator fortemente orientata al valore, un’innovativa piattaforma di biglietteria aerea, e una presenza costante e capillare sul territorio.

L’area prodotto, guidata da Emmer Guerra, ha registrato un’accelerazione significativa grazie a un’attenta selezione delle destinazioni su cui creare valore per le agenzie partner. Sud Africa e Namibia emergono come nuovi protagonisti dell’offerta tailor made, insieme a una programmazione completa già disponibile per estate, Capodanno e, a breve, anche per l’inverno 2026.

“Abbiamo lavorato sulla disponibilità alle vendite: oggi nei nostri sistemi sono presenti i prodotti per l’estate, il Capodanno e presto anche per l’inverno 2026”. afferma il Direttore Generale.

Sul fronte della biglietteria aerea, il lavoro coordinato da Alessandro Vaneffi ha portato a un’espansione dei contenuti e dei servizi disponibili su Volaglamour, arricchito da nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente e garantire maggiore efficienza operativa per le agenzie. Il servizio H24 è stato ulteriormente potenziato per offrire un supporto costante e affidabile.

“L’obiettivo è fornire soluzioni e servizi sempre più al passo con i tempi, supportando le esigenze sia delle agenzie che dei clienti finali”.

A completare il quadro, una presenza forte sul territorio, orchestrata da Simone Prinari, che ha visto nei primi cinque mesi del 2025 decine di incontri in agenzia ed eventi in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: consolidare le relazioni umane, raccontare il valore dell’azienda e presentare l’ampiezza dell’offerta in modo diretto e coinvolgente.

Glamour risponde anche all’evoluzione della domanda turistica, sempre più orientata a esperienze uniche e sostenibili. Il team Destination lavora quotidianamente sul campo per disegnare itinerari autentici e aggiornati, con un approccio dinamico e in costante ascolto del mercato.

“Non è detto che quello che era ottimo ieri sia ancora vendibile oggi”, sottolinea Nicola Bonacchi. “Per questo i nostri destination manager sono costantemente a lavoro sul territorio”.

Quella di Glamour è una trasformazione continua, che unisce un team giovane e motivato (età media 28 anni) a profili esperti, per garantire un equilibrio tra visione e concretezza. La tecnologia gioca un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dei processi e nell’innalzamento della qualità del servizio.

Le priorità strategiche per il 2025 sono chiare: allargare il numero di agenzie partner, concentrarsi sulle destinazioni a maggiore valore aggiunto e sfruttare la digitalizzazione per innovare l’intera filiera.

“Solo lavorando come team possiamo offrire le migliori opzioni al mercato”, conclude il manager.

Glamour si conferma così un modello di impresa in costante evoluzione, capace di coniugare passione per il viaggio, competenza e visione strategica, con lo sguardo già rivolto alle sfide future del turismo globale.