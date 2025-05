“Costruire il Futuro nei Territori: I Giovani al Centro della Rinascita Industriale della Provincia”

Partecipare al convegno “Colmare il Divario: Territorio, Imprese, Giovani, Scuola – il Futuro nei settori strategici ad Alta Innovazione”, promosso dalla società Heli World Scarl e dalla Fondazione Bonifacio VIII, è stato non solo un onore, ma anche un momento di grande riflessione e responsabilità per chi, come me, ha il dovere di rappresentare le istituzioni locali.” Ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ringraziando gli organizzatori per l’opportunità concreta di confronto tra i vari attori del territorio. “Il divario tra domanda e offerta di lavoro, ha continuato Quadrini, – è una sfida reale che va affrontata subito, con visione e concretezza. Non possiamo più permettere che i nostri giovani lascino questa provincia per mancanza di opportunità, quando qui esistono eccellenze imprenditoriali pronte ad accoglierli.”

Durante il convegno è uscito che l’orientamento scolastico, la formazione tecnica superiore, la promozione dei percorsi STEM e il rafforzamento dei legami scuola-lavoro devono diventare assi portanti delle nostre politiche educative e di sviluppo. “Come istituzione provinciale, dobbiamo agire in sinergia con scuole, università, imprese e famiglie.” Ha aggiunto Quadrini ringraziando calorosamente Domenico Beccidelli e Anna Marsili, insieme a tutti i relatori e partecipanti, per aver dato vita a un confronto vero, costruttivo, capace di generare azioni e non solo parole. “Il futuro della nostra provincia passa per una sfida educativa, culturale e industriale che dobbiamo affrontare insieme. E io, in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, – conclude – confermo il mio impegno a sostenere ogni percorso che porti i nostri giovani a restare, crescere e innovare qui, nel loro territorio.”