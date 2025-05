Calcio, il mister n.1 della stagione? È Rossoblu, il Premio Bulgarelli a Vincenzo Italiano

BOLOGNA – “Come stiamo vivendo? Una gioia enorme. Ieri quando abbiamo fatto la formazione ho annusato i ragazzi per vedere chi aveva meno champagne addosso”. Nonostante la sconfitta di ieri con la Fiorentina nella penultima sfida del campionato, Vincenzo Italiano è sereno; c’è ancora aria di festa tra i giocatori per la storica vittoria della Coppa Italia. L’allenatore del Bologna Football club, oggi nella cornice della biblioteca Sala Borsa di Bologna per ritirare il premio Bulgarelli come miglior ‘mister’ della stagione, incoronato da Fabio Capello, torna inevitabilmente sui momenti indimenticabili della serata dell’Olimpico, archiviando in fretta il risultato negativo di ieri.

“ALL’OLIMPICO FATTO QUALCOSA DI GRANDIOSO, HO ANCORA I BRIVIDI”

“Ok, va bene, abbiamo perso, però… amen. La gioia di aver portato un trofeo, di aver disputato una grande partita, di aver mosso 30.000 bolognesi. Vederli tutti gioire, piangere, festeggiare… a me vengono ancora i brividi. Abbiamo fatto un qualcosa di grandioso che rimarrà nella storia e che rende orgogliosi tutti noi, la società e anche tutta la gente credo, perché dopo 51 anni non era facile”, sono le parole di Italiano a margine della cerimonia di consegna del premio.Sul futuro l’allenatore del Bologna predica ‘calma’, ma anche “Tomba la bomba” pressa: “Speriamo resti”

“IO CENTROCAMPISTA COME BULGARELLI, IL PREMIO UN GRANDE ONORE”

“Ricevere un premio così prestigioso, importante, col nome di Bulgarelli, la bandiera, il simbolo, addirittura la curva dedicata a questo grande campione, centrocampista fenomenale. Anche io sono stato un centrocampista, quindi la soddisfazione è doppia. È un grande onore”. Poi grandi elogi da Capello, con un siparietto anche sulle finali perse. “Anch’io ho perso delle finali, anche di Champions (due, ndr), per cui ti capisco benissimo…”, ha detto riferendosi alle tre sconfitte con la Fiorentina nei due anni passati. “Io sono stato male, perdere anche questa non era possibile, e l’ho anche detto ai ragazzi prima della partita di Roma”, scherza Italiano, raggiunto sul palco dai dirigenti del Bfc Claudio Fenucci e Giovanni Sartori.“IL FUTURO? ORA PENSIAMO FESTEGGIARE”

Dopo un risultato così importante, inevitabili anche le domande sul suo futuro, che però il mister dribbla seccamente. “Oggi non si parla di queste robe qua, per favore. A parte che con la società c’è un rapporto fantastico, c’eravamo visti un po’ di tempo fa rimanendo d’accordo che a bocce ferme, a obiettivi raggiunti, ci si sedeva e ci ci si confrontava e si parlava del futuro. Quindi con calma, con tutta serenità pensiamo a gioire e a festeggiare perché secondo me è giusto farlo”.IL TIFOSO VIP ALBERTO TOMBA: “SPERIAMO RIMANGA, NO AI CAMBI MISTER”

Sicuramente, ad auspicare la permanenza dell’allenatore nato a Karlsruhe, c’è anche un tifoso di eccezione: il campione di sci Alberto Tomba, tifosissimo del Bologna, che si presentato un po’ a sorpresa all’evento di Sala Borsa. “Speriamo che rimanga. Questi cambi di mister non è che mi piacciono tanto”, scherza con i cronisti citando, senza nominarlo, l’addio abbastanza fugace di Thiago Motta dell’anno scorso dopo aver conquistato la storica qualificazione in Champions League. “I miei complimenti a Italiano, tutti i ragazzi sono stati fortissimi”, sottolinea Tomba. Per la finale con il Milan, “non ero allo stadio ma ero vicino. Mi sembrava opportuno essere qui oggi a omaggiare anche un grande Bulgarelli”.

GLI ALTRI PREMIATI AL “BULGARELLI N.8”

Il riconoscimento “Bulgarelli Number 8” per la stagione 2024-2025, promosso e organizzato dall’Associazione italiana calciatori, con il patrocinio del Comune di Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, celebra appunto la figura di Giacomo Bulgarelli, storico numero 8 del Bologna e tra i fondatori dell’Aic, per valorizzare i protagonisti sportivi che hanno incarnato i valori del calcio come passione, etica e rispetto. “In questi anni abbiamo lavorato con la famiglia, col Bologna in tanti modi, e anche riportandolo alla Certosa, con uno spazio a lui dedicato, con la tomba monumentale- aggiunge Lepore- sono orgoglioso di essere stato il sindaco, e l’assessore allo Sport prima, che lo ha fatto, e oggi questa Coppa Italia è anche dedicata a lui e alla sua famiglia e a tutti i tifosi”.

La giuria, presieduta da mister Fabio Capello, ha poi consegnato i premi anche a Samuele Ricci, del Torino, ed Emma Severini della Fiorentina, migliori centrocampisti della Serie A maschile e femminile. Oltre a Italiano, premio per il miglior allenatore a Massimiliano Canzi (Juventus femminile); miglior arbitro Davide Massa, e infine premio alla carriera per Giorgio Chiellini, pilastro della Juventus e della Nazionale italiana

