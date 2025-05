Riapre la Spa Bellavista dell’Arbatax Park

Un rifugio rigenerante immerso nel cuore dell’Ogliastra, tra mare, natura e trattamenti esclusivi

Il prossimo 23 maggio 2025, l’Arbatax Park Resort & Spa apre le porte a una nuova stagione all’insegna del relax, della bellezza e del contatto con la natura, con la tanto attesa riapertura del suo rinomato Centro Benessere & SPA Bellavista. Immerso nel cuore verde dell’Ogliastra, nel suggestivo scenario dell’area Telis, il centro si prepara ad accogliere gli ospiti in una vera oasi di pace e rigenerazione, dove il tempo rallenta e ogni dettaglio è pensato per il benessere profondo del corpo e della mente.

Situato all’interno di un resort unico al mondo, immerso in una straordinaria riserva naturalistica di oltre 60 ettari che si affaccia sulle acque cristalline della costa orientale della Sardegna, il Centro Benessere Bellavista è molto più di una Spa: è una vera e propria oasi di benessere dove rigenerarsi a contatto con la natura. Circondato da panorami mozzafiato, profumi mediterranei e la tranquillità della vegetazione circostante, offre un’esperienza olistica profonda che coinvolge corpo, mente e spirito. Un luogo pensato per rallentare, respirare e ritrovare armonia, immersi in una cornice di rara bellezza.

Con una superficie di oltre 2.000 mq, il Centro Benessere Bellavista si presenta come un angolo di quiete e benessere, dove ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza multisensoriale unica. Gli ospiti possono immergersi in un percorso wellness articolato e rigenerante, che comprende bagni turchi, saune purificanti, docce emozionali, idromassaggi, cascate tonificanti e vasche di acqua dolce, il tutto incorniciato da una scenografica piscina panoramica con giochi d’acqua, perfetta per lasciarsi avvolgere dalla calma e dalla bellezza del paesaggio circostante.

I trattamenti benessere si avvalgono del rinomato Metodo DIABASI®, sinonimo di professionalità, personalizzazione e qualità certificata. Dai massaggi rilassanti ai rituali olistici, ogni esperienza viene calibrata sulle esigenze individuali, per sciogliere le tensioni, riequilibrare le energie e favorire un profondo senso di armonia psicofisica.

Per rispondere al desiderio di benessere personalizzato dei propri ospiti, l’Arbatax Park Resort & Spa propone una selezione di pacchetti esclusivi, pensati per offrire molto più di una semplice vacanza. Ogni proposta unisce, con equilibrio ed eleganza, relax, natura e bellezza, combinando il comfort del soggiorno con esperienze wellness su misura, accessi al rinomato Centro Benessere Bellavista, trattamenti rigeneranti e momenti di autentico piacere sensoriale. Un invito a scoprire la Sardegna più autentica, attraverso percorsi pensati per rigenerare corpo e mente in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza.

Tra questi:

Il Pacchetto “Spiaggia e Benessere“include: soggiorno di 5 o 7 notti in sistemazioni presso le Ville del Parco, Telis o Cottage, ricca colazione e cena a buffet, 3 ingressi con percorso benessere (cascate a vasche di acqua dolce e acqua salata, docce emozionali, idromassaggi, bagni turchi e saune il tutto affacciato su una suggestiva piscina con percorsi e giochi d’acqua) al Centro Benessere & SPA Bellavista; 2 massaggi personalizzati (25 minuti ciascuno); 1 trasferimento per coppia da/per la spiaggia del Lido di Orri (con sdraio e ombrellone inclusi); Early check-in e late check-out (secondo disponibilità); Parcheggio privato gratuito;

Prezzo in camera doppia per due persone a partire da Euro 752,00

Offerta soggetta a disponibilità limitata

Un’occasione imperdibile per riscoprire sé stessi, lasciarsi coccolare dai profumi della Sardegna e vivere un’esperienza di benessere autentica, dove ogni istante si trasforma in un ricordo indimenticabile.